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年輕人都愛新大樓？全台一半房屋交易總樓層在5樓以下

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台各都會區高樓林立，不過全台大部分買方仍較愛低樓層建物。住商機構／提供
全台各都會區高樓林立，不過全台大部分買方仍較愛低樓層建物。住商機構／提供

買房選大樓還是公寓？住商機構統計內政部資料，第2季房屋交易，總樓層在5樓以下占比50.5%，相當於每兩筆房屋買賣，就有一筆是5樓以下建物，顯示全台房屋交易仍是低樓建物的天下。

若觀察各縣市，平均總樓層最高的也不是雙北，而是高雄市以10.2樓位居全台之冠。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，雙北既有公寓住宅存量龐大，反觀高雄近年重劃區開發供給增加，讓交易市場呈現不同面貌。

觀察統計，全台房屋買賣建物平均總樓層為8.2樓，其中總樓層1至3樓的建物占24.7%、4至5樓占25.8%，兩者占比為各樓層區間最高，且合計占比高達50.5%。

若觀察各縣市占比，4至5樓交易占比較高縣市有台北市、新北市以及基隆市等，至於1至3樓建物占比較高者則有苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、屏東及東部等縣市。

賴志昶分析，雙北與基隆市都市發展歷史悠久，可開發土地有限，房價亦相當高昂，區域寸土寸金，致使中低樓層公寓於市場占比較高。

反觀中南部、東部等縣市，由於人口密度相對較低，且土地開發條件與都會區不同，區域以透天厝或低樓層住宅為大宗，民眾購屋習慣也較重視居住空間，因此形成與都會區截然不同的市場成交態勢。

觀察數據，以各縣市平均樓層來看，高雄市達10.2樓居全台之冠，其次為新北市9.9樓、桃園市9.7樓。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，高雄近年在亞洲新灣區、農十六、美術館特區等各大重劃區帶動下，大樓逐漸成為主要供給來源，加上區域容積率普遍偏高，高樓層物件林立，促使成交建物的平均總樓層穩居全台最高。

至於新北市，賴志昶補充，區域呈現新舊產品並存的現象，板橋、新莊、三重、淡水等新興重劃區具有相當規模的大樓供給，但由於幅員廣大，區域亦有不少低樓層物件釋出，支撐傳統公寓交易需求，致使新北市民買盤呈現高低樓層並存的現象。

賴志昶提醒，購屋族選擇低樓層物件，無論傳統公寓或是透天厝，都應留意屋齡、耐震能力、管線維護及未來修繕成本。

若購買高樓層住宅大樓，則需評估管理費、公設維護及社區財務狀況，尤其在當前房貸條件相對嚴苛情況之下，消費者更應考量銀行鑑價、貸款條件及物件未來轉手性，避免單純追求房價或居住空間，而忽略長期持有成本。

全台2026年第2季買賣平均樓層與各樓層比例。表／住商機構提供
全台2026年第2季買賣平均樓層與各樓層比例。表／住商機構提供

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