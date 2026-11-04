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新北深坑首座社宅、散步就到老街 國家住都中心「深坑安居」243戶動土

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國家住都中心4日於新北市深坑區舉行「深坑安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。本案為中央在新北市動土的第29處社宅，也是深坑區的首處。243戶居住單元預計2029年竣工，總工程經費約14億4,729萬元，由中央全額投資興建。

「深坑安居」位於新北市深坑區文化街昇高橋旁，鄰近深坑國中、深坑國小、深坑幼兒園、公共托育中心、圖書館及兒童遊戲公園，育兒資源豐富。基地步行7分鐘即達深坑老街及公有市場，可就近滿足日常採購需求。本案具優異通勤條件，距客運站步行約8分鐘，車行6分鐘即達國道3號木柵交流道，可高效串連台北市區。基地東側為規劃中的深坑輕軌S4站預定地，未來有望進一步提升通勤便利性。

「深坑安居」建築規模為地下3層、地上13層，共興建243戶居住單元。規劃套房、二房及三房等多元房型，以滿足不同家庭居住需求。建築設計融入深坑在地意象，在量體及色彩上呼應老街景觀與歷史記憶。一樓將設置店舖空間，充實街區商業服務機能，此外也將透過複層植栽及戶外庭院綠化，串聯郊山自然生態，同時為鄰里營造舒適安全的人行環境。

國家住都中心感謝財政部國有財產署提供本案土地，積極響應社會住宅興辦。未來將偕同統包、專案管理以及監造團隊，全力促成本案如期如質完工，以安心、安全的社會住宅，做地方發展最堅實的後盾。

「深坑安居」社會住宅新建工程動土典禮由專管單位美商科進栢誠工程顧問有限公司台灣分公司；監造團隊洪廸光建築師事務所；統包團隊宏民營造股份有限公司、禾曜聯合建築師事務所、和鑫智能科工有限公司共同出席，攜手祈求工程順利。

深坑 社宅 老街

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