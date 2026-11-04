捷運汐東線施工推進 汐止預售案最高每坪衝上9字頭

捷運汐止東湖線（汐東線）施工推進，未來汐科生活圈因既有台鐵通勤條件，及未來軌道路網整合，成為汐止新屋市場焦點；信義代銷執行副總呂信銓表示，隨著區域新成屋與預售案陸續推出，汐止房市成為市場關注焦點之一，購屋人將更重視生活機能、社區規劃與通勤便利性。

汐東線主體工程已於 2025年開工、目標2032年完工，路線串接東湖、社后、汐科與汐止區公所周邊，可銜接文湖線東湖站、台鐵汐科站及規劃中的基隆捷運，串聯南港、內湖與基隆通勤網絡。隨著路網整合，汐科生活圈既有機能與未來轉乘條件，成為近期新屋市場焦點。

隨汐東線議題發酵，為汐止地區帶來人流與關注度，較早登場的「宏盛心」提供一至三房、20至39坪產品，以千坪基地的社區尺度、完整公設與多元房型為主要特色，回應首購與換屋需求；進入新成屋階段，社區規劃、公共設施與居住環境皆已實景呈現；近一年每坪成交均價約76萬元。其所在的新興路生活圈，亦與汐東線未來服務汐止區公所周邊的交通改善預期相呼應。

其後公開的預售案「文心慕慕」，聚焦汐科的軌道轉乘與就業通勤需求。該案鄰近台鐵汐科站，規劃18至39坪產品，市場關注其既有鐵路通勤條件，以及未來軌道路網整合所帶來的可達性提升。

依實價登錄揭露資料，位於汐止國小對面的「文心慕慕」預售新案，全案共279戶、實價已揭露100戶，目前最高每坪成交單價已站上90萬元，最低每坪成交價為76.49萬元，近一年每坪成交均價82.48萬元，反映市場對汐科交通與生活機能的關注。

呂信銓分析，兩案同樣受惠於汐科生活圈的商業與就業機能，但切入點不同：「宏盛心」以千坪基地、完整社區與新成屋實景呈現的優勢吸引自住客；「文心慕慕」則憑藉預售彈性付款、鄰近汐科站及軌道整合潛力，吸引重視通勤與發展的買方。

展望後市，呂信銓認為，隨汐東線與基隆捷運整合規劃推進，汐止可望擴大與內湖、南港及基隆之間的生活與就業連結，讓跨區通勤的選擇更為完整。

呂信銓表示，軌道路網逐步成形後，將提升汐科及汐止既有生活圈的可達性與居住便利性，也有助於擴大自住客的看屋範圍。未來，具備轉乘條件、成熟機能與合宜總價的區段，預期將持續受到市場關注。