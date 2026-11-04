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本業現金流雪崩 沒法再燒錢競爭！Coupang 酷澎上季自由現金流轉負

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美股電商巨頭Coupang酷澎今年以來在台灣的燒錢競爭明顯較去年減緩，主要是面臨「內憂外患」，無法再不惜成本拓展市場。根據Coupang酷澎公布2026年第3季財務報告，各項營運與現金流指標顯露嚴峻挑戰。面對本土與跨國電商同業激烈的價格與服務競爭，酷澎本業獲利空間遭到顯著壓縮，過去12個月（TTM）自由現金流（Free Cash Flow）正式由正轉負，出現負4.09億美元赤字（去年同期為正12.68億美元）；單季自由現金流亦出現負7,200萬美元缺口。

從現金流動能觀察，Coupang酷澎在2025年全年營業活動現金流入高達約27億美元。但2026年起營業現金流出現逐季大幅年減的惡化走勢，2026年第1季營業活動現金流入1.84億美元，較去年同期重挫48%；第2季為3.67億美元，年減33%；第3季驟降至2.12億美元，較去年同期的7.92億美元大幅衰退73%。累計2026年前三季營業活動現金流入僅7.63億美元，較2025年同期的16.91億美元腰斬超過55%。

營運現金流入銳減，即使過去一年購置設備與倉儲的資本支出12.57億美元，僅年增1.52億美元，但營運本業現金太低，導致過去12個月自由現金流出現4.09億美元的資金缺口。

在核心電商業務方面，電商市場高度飽和使成長動能趨緩。Coupang酷澎第3季產品電商（Product Commerce）活躍用戶數僅年增2%至2,520萬人，促銷推廣與用戶維持成本居高不下，調整後EBITDA利潤率降至4.6%。

更令營運承壓的是外部成本與新業務的持續消耗。包含台灣在內的新興業務（Developing Offerings）雖展現營收擴張，但處於營運投資階段，單季調整後EBITDA虧損仍達2.69億美元；此外，監管審查與突發事故亦帶來龐大負擔，因負擔個資外洩事件的行政罰金，酷澎今年前三季認列高達4.10億美元的特定行政罰款，第3季更認列韓國仁川租賃物流中心火災帶來的2.48億美元各項損失，前三季累計帳面淨虧損擴大至13.37億美元。

Coupang酷澎減少殺價競爭，顯現在含台灣的新興事業部門調整後EBITDA從去年同期的負2.92億美元降為負2.69億美元，本業營運的壓力、行政罰金使得Coupang酷澎在海外無法持續瘋狂殺價。不過截至第3季底，帳上仍有逾55.40億美元在手，但擴張策略已被迫轉向精準防守與資本紀律。

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