跨界會員經濟！福斯商旅正七人座百萬休旅也能用 OPENPOINT 換

統一超（2912）OPENPOINT點數生態系持續打造跨界會員經濟，針對擁有高額點數的uniopen會員，於OPENPOINT APP「金點賞專區」重磅推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換，全面放大點數效益。同時福斯商旅再加碼，uniopen會員於2026年12月31日前至全台福斯商旅授權展示中心賞車試駕並完成領牌再送3,000點OPENPOINT，創新跨界為會員帶來全新體驗。

7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「uniopen聯名卡」、「icash Pay支付」，串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，以「好累積」、「好兌換」、「好有感」打造逾2,000萬名會員高互動「OPENPOINT點數生態系」。

即日起至2026年12月31日止，OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅百萬名車超狂兌換方案」，uniopen會員使用999,999點OPENPOINT，即可兌換價值124.9萬元的德制正七人座休旅 Caddy Maxi EasyLife，換算下來相當於用市價約8折震撼優惠入手百萬名車，全台限量僅此一台。

另外，福斯商旅特別加碼推出「限時入主送點數」專屬活動，即日起至2026年12月31日止，uniopen會員只需前往全台福斯商旅授權展示中心賞車試駕Caddy Maxi，並完成購車與新車領牌手續，即可獨家獲得3,000點OPENPOINT點數。OPENPOINT點數可至OPENPOINT APP使用「兌換超商商品」、「折抵生活繳費」以及「小額點數抽大獎」等驚喜服務，點點變現金！

進入年末點數兌換旺季，OPENPOINT APP提供上百種跨產業、跨通路的點數兌換選擇。其中，「金點賞專區」推出滿滿高CP值寶物，包含iPhone 18 Pro (256GB) 、三星智慧電視，以及Yahoo奇摩購物中心全站滿額折價券、麥當勞優惠餐券、飯店住宿券、航空里程等，用平常消費累積點數就可用兌換超值體驗，趁年末點數到期前趕快兌換，好好犒賞自己與家人！