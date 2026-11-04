投資600億「台灣超巨蛋」簽約 成中台灣房市買氣風向球

全台規模最大的運動產業BOT案正式拍板。台中市政府日前與台灣人壽正式完成「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約儀式，宣告總投資額高達600億元的「台灣超巨蛋」全面啟動。

該案規劃打造可容納逾4.5萬席的國際級室內棒球場，並複合商場、旅宿與健康服務等多元商業設施，預計最快2031至2032年間完工啟用。這記百億級的投資震撼彈，不僅讓「超巨蛋」一舉躍升為當前中台灣房市的關鍵風向球，更全面引爆周邊高價推案潮。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，重大建設往往是支撐房市信心的定海神針，「台灣超巨蛋」完成簽約落地，龐大商務、娛樂與展演消費動能正式定錨。

在全台房市走向回歸基本面的理性格局下，具備「國家級建設聚落」與「交通產業雙引擎」的中央公園核心區，成為頂級資產階級資金配置的避風港，而直面中央公園第一排、擁有超高容積率條件的「文商段」，則無疑是目前全台中能見度最高的豪宅聚落。

回顧文商段目前已進場的指標案，單價紀錄仍由坐落中央公園首排的「豐邑PARK ONE」高懸。該案基地近千坪，特別力邀台、日、德三國國際頂尖設計團隊操刀，並取得綠建築、智慧建築、耐震等五大專業認證，最高成交單價曾衝破百萬元大關，寫下台中首筆單價站上三位數的住宅個案紀錄，目前全案平均總價逾5500萬元，實價登錄累積35筆，指標地位屹立不搖。

同處文商段的線上熱銷個案「親家中央公園」（文商段26、27地號），基地約1052.52坪，規劃地上26層微型商辦與住宅，以精準定位鎖定資產配置買盤，目前已累積高達445筆實價登錄，成交均價站穩每坪82.94萬元。

此外，近年土地開發動作頻頻，如興富發集團旗下潤隆建設以總價22億6565萬元、每坪約331.54萬元高價標得的「文商段11地號」683.3坪基地，預計推出案名「當代一邸」，將打造為地上31層的頂級地標住宅。同時，興富發代子公司碧江企業公告與地主鉅本建設簽訂合建分售的「文商段19、20地號」，基地位於經貿路二段上，兩筆土地合計達1135坪，目前已順利取得建照，蓄勢待發。

持續在水湳深耕布局的富華創新，其持有基地面積逼近2000坪的「文商段15地號」，鎖定「全齡宅」與「養生飯店宅」高規格定位，預計將於第4季正式進場，市場推估每坪開價落在80萬至85萬元之間；富華創新同時握有坐擁中央公園第一排視野、面積約649坪的「文商段53地號」，目前也已進入積極規劃階段。

深耕該區的豐邑機構亦展現雄厚企圖心，積極整合「文商段28、29、30、31地號」共約1856.53坪基地，預計興建地上37層、地下6層的超高層複合建築，現正向台中市都發局申請都市設計審議中。長慶建設與富邦建設攜手合建的「文商段51、52地號」，基地面積約1120坪，預計規劃地上28層、地下6層豪宅產品，全案建照目前正積極申請審查中。

文商段以外的周邊推案力道同樣強勁，中央公園特區單一基地最大的「雙橡園4117」打造41層雙塔地標，全案已有293筆總價突破4000萬元；主打中小坪數的「泰御 Sky Island」扣除車位後單價也站上95.1萬元；繼「久樘歐森」後，久樘開發也將延續北屯布局，預計於敦化路二段推出新案，持續深化區域推案版圖。半導體設備大廠志聖更砸逾18億元插旗創研段購地興建研發中心。隨著水湳經貿園區各項公建與超巨蛋投資實質到位，後續長線增值動能持續看漲。