旅展、雙11開跑 AFTEE 先享後付攜手旅行社、電商搶攻年末消費商機

ITF台北國際旅展將於11月6日至9日登場，緊接著雙11購物節接力升溫購物熱潮，看準旅展與雙11雙重檔期商機，日本金融科技領導品牌AFTEE先享後付宣布與台灣大型旅行社「喜鴻假期」攜手合作，持續擴大原有的旅遊商戶生態系；雙11購物節則集結超過7,000家商戶，攜手PChome 24h購物、東森購物、7-ELEVEN i預購等大型電商推出雙11活動，搶攻年底消費需求。

近年來消費者習慣透過線上平台完成行程搜尋、諮詢及預訂，各種旅遊服務全面數位化，其中更包括結帳流程；而傳統旅行社在面對熱門團期名額有限的狀況下，旅客往往需先支付訂金才能保留席次。AFTEE先享後付副總經理安達和史表示，此次喜鴻導入AFTEE先享後付，消費者僅需手機號碼即可使用，不需綁定信用卡即可卡位熱門團位，對於沒有信用卡、追求財務彈性的消費者而言，能直接於喜鴻假期官網支付訂金，增加旅費安排的彈性。

安達和史指出，旅遊消費與一般購物不同，從選擇行程、支付訂金到出發，往往需要更長的規劃時間，也因此消費者對付款彈性的需求更明顯，AFTEE先享後付致力於擴大多元生活場景的服務布局，其中旅遊品類商家的訂單數與業績表現常居前三名寶座，更顯台灣消費者對旅遊的喜愛與高度需求，此次與喜鴻假期合作，亦是正式完整了AFTEE旅遊生態系的拼圖。

為了迎接ITF旅展與年底旅遊旺季，喜鴻假期同步推出AFTEE先享後付上線慶活動，最高回饋達4%，11月6日至11月30日期間，登入喜鴻官網會員下單可享現折1%、使用AFTEE先享後付結帳再享2% AFTEE Points回饋，最高3,000點，繳費後再享最高1%的AFTEE Points，另外還有分期0利率優惠，讓消費者趁旅展期間提前規劃明年海外行程，搭配AFTEE結帳更優惠。

除此之外，雙11也是年度消費重點檔期。AFTEE先享後付今年持續串聯大型通路祭出雙11優惠，包括PChome 24h購物、東森購物、7-ELEVEN i預購等，搭配AFTEE先享後付結帳並參與AFTEE點數狂歡活動，當月最高領 300 點AFTEE Points，現享折扣。