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福勝亭20周年優惠來了！套餐299元起 壽星滿220元免費吃脆薯

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好運分享餐原價714元，特惠價599元，集結香酥炸腰內肉與卡滋豬排丼雙主餐，再附限定豬排君幸運擦手巾一條，共享豐盛美味與週年喜悅。三商餐飲/提供
好運分享餐原價714元，特惠價599元，集結香酥炸腰內肉與卡滋豬排丼雙主餐，再附限定豬排君幸運擦手巾一條，共享豐盛美味與週年喜悅。三商餐飲/提供

福勝亭歡慶20周年，推出第二波周年慶優惠，即日起至12月6日，祭出兩款限定套餐，優惠價299元起，並附贈20周年限定「豬排君幸運擦手巾」。此外，針對11月2日至12月6日生日的壽星，推出消費滿220元送原價65元金黃脆薯活動，透過套餐優惠、限量周邊及生日贈禮，搶攻年底聚餐商機。

福勝亭表示，此次20周年慶第二波活動，結合品牌人氣餐點與限定紀念商品，推出單人及雙人套餐，滿足不同用餐需求。其中，「幸運單人餐」包含開運豬排定食、涼拌小菜一份，以及20周年限定豬排君幸運擦手巾一條，原價374元，特惠價299元。

適合雙人聚餐的「好運分享餐」，則包含香酥炸腰內肉定食、卡滋豬排丼定食、涼拌小菜一份、飲料兩杯，以及限定擦手巾一條，原價714元，優惠價599元，提供消費者更多聚餐選擇。

此次周年慶也推出以品牌吉祥物「豬排君」為主題的限定擦手巾，除了隨指定套餐附贈，活動期間凡點購定食，也可加價49元購買一條。福勝亭表示，限定商品數量有限，售完為止，希望透過兼具實用性與紀念價值的周邊商品，增加消費者參與周年慶活動的意願。

此外，福勝亭同步推出壽星專屬優惠，凡生日介於11月2日至12月6日的消費者，活動期間憑身分證明文件至門市消費滿220元，即可獲贈金黃脆薯一份，藉此吸引壽星及親友到店聚餐。

福勝亭表示，20周年慶透過限定套餐、生日優惠及品牌周邊商品，持續回饋消費者，也希望帶動年底餐飲消費需求。

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