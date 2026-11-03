1元爽抽1000元！樹德廠拍第一天湧入3000多人 營業額較去年成長23%

邁入第57年的台灣收納用品領導品牌「樹德企業」3日起至9日一連7天，在南投半山夢工廠與高雄仁武同步舉辦廠拍活動，來自台中市的朱小姐，廠拍首日僅用1元參加早鳥排隊抽中1,000元，其他民眾也分別獲得500元、100元不等的購物金。

業者表示，這次廠拍訴求促銷價「比周年慶更優惠，比雙11更划算」，加上每天開門的1元現金放大1,000倍、1元競標、滿1,000元抽泰國旅遊、滿2,000元抽iPhone 18 pro、滿3,000元起好禮2選1等活動加持。

活動首日累計湧入3,000多名民眾，營業額也較去年成長23%，業者預期，未來幾天人潮與買氣發酵，樂觀直指全檔期有機會拚3成以上成長。

樹德企業20多年前開創「廠拍」風潮，遷廠南投前2年由於宣傳不足，加上半山夢工廠需購票進場，廠拍人潮的確不如預期。去年開放廠拍會場免門票，創下南投廠拍最高紀錄，今年同樣延續免門票，且透過對南投茶博百萬遊客宣傳，預期可吸引老會員回歸與新客源加入，將可超越過去廠拍盛況。

樹德廠拍今年針對居家生活、辦公收納、工業整理等用品，推出福利品下殺3折起的訴求，一般消費者與企業用戶可以趁機撿便宜之外，樹德也推出AI智能與環保再生材料運用等收納新世代產品，讓逛廠拍也能順便長知識。

業者也特別說明，年底是收納需求旺季，包括一般居家除舊佈新，辦公環境與工作室、實驗室、工廠等，多會關注樹德廠拍，建議消費者盡量避開假日，選擇前4天前來。

值得一提的是，除了半山夢工廠主展場，睽違5年的樹德高雄仁武營業處也同步開拍，優惠與贈送比照南投主場；考量到大型收納用品載送問題，廠方也提供滿額宅配到府服務；不克前往者，也可利用線上廠拍將100%台灣設計製造的收納精品送到家。