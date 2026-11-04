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華新揪伴 搶攻核能商機

經濟日報／ 記者朱曼寧侯思蘋林政鋒／台北、高雄報導

華新麗華（1605）昨（3）日舉行簽約儀式並宣布，攜手世紀能源設備、高力及泰豐共同成立「華新世紀核能系統股份有限公司」，跨足核能相關產業，未來搶攻全球能源轉型、AI用電需求攀升帶來的核能市場商機。

「華新世紀核能系統」資本總額為1億元，由四方共同出資，其中華新持股過半，高力（8996）股權則占比10%，其他兩家公司未揭露。華新表示，未來將視營運狀況進行增資。

「華新世紀核能系統」未來將整合各合作夥伴專業技術與產業資源，推動供應鏈協作發展。其中，華新麗華具備國際核能認證之材料能力及供應實績，可提供不銹鋼、鎳基合金材料、管材以及核用電纜等高端材料。

世紀能源設備擁有廣大港區腹地及專用重件運輸碼頭、利於大型設備製造及出口，並同步導入德國萊因（TÜV Rheinland）提供的ASME核能設施組件製造認證與授權檢驗服務。

核能 華新 泰豐

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