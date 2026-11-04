石油工會疾呼增資中油 促請立院通過追加預算

面對國際地緣政治衝突與能源價格波動，中油長期配合政策，吸收部分國際能源價格上漲成本，造成財務結構惡化並影響未來建設投資。對此，台灣石油工會昨（3）日發布聲明，呼籲立法院全體委員共同支持並通過今年度追加預算撥補與增資中油。

台灣石油工會強調，中油長期政策性吸收的龐大虧損、財務結構惡化，急需政府有責任透過合理撥補與增資，以維持穩健經營。穩定物價是政府的責任，中油不應成為無限承擔物價上漲的消波塊；尤其，增資不是填補無底洞，而是確保國家能源安全。

行政院此次提出今年度追加預算案，其中，中油部分，撥補1,014.31億元與增資2,338.34億元，目的在於補貼中油自115年3月起為穩定民生物價，未足額調升油氣售價所吸收的金額；改善中油的財務結構，充實其營運資金，以支應液化天然氣接收站、供輸系統等重大能源建設所需經費。台灣石油工會對此表達肯定與支持。

台灣石油工會認為，中油肩負國內油氣穩定供應的重責大任，液化天然氣接收站、輸儲設備及供輸系統，都是攸關國家能源安全的重要基礎建設。增資中油不只是改善其帳面財務，更是讓中油有能力持續推動必要建設、更新設備及提升能源供應韌性。若因財務困境而延宕投資，最終受影響的將是國家發展、產業運作及全民福祉。

台灣石油工會指出，尊重立法院監督預算的職權，也支持預算公開透明及合理檢核，但預算監督不應成為阻礙國家推動必要建設的理由。工會懇切呼籲各在野黨團及全體立法委員，支持行政院115年度追加預算案撥補與增資中油。