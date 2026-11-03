生合攜手產官學 推進蛙房與濕地建置

益生菌原料供應商生合生物科技（1295）響應《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》30×30目標，將企業ESG承諾轉化為具體保育行動，3日公布南台灣雷公蛙復育新進度，提出「蛙房建置支持、志工專業培訓、季度生態調查」三大行動，規劃捐贈經費予國立中興大學，支持校方將既有校舍整建為雷公蛙保種蛙房，並結合蛙類專家授課與濕地營造，推進近3公頃認養土地的生態長期管理。

生合受邀林業及自然保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」成果發表記者會暨成果交流論壇，發布上述規畫，響應全球30×30目標：至2030年至少30%的陸域與內陸水域，以及海洋與沿海區域，透過保護區及其他有效保育措施達到有效保育與管理。重點不僅是面積，更包括生態代表性、連結性及長期成效。

董事長楊連傳表示，生物多樣性納入企業永續，南科生合雷公蛙響應全球30×30目標。

雷公蛙體型約3至5公分，金綠色背部搭配黑白側線，被譽為「蛙界名模」，也是珍貴稀有的二級保育類動物。面對棲地流失等生存壓力，生合自2025年起委請高雄市野鳥學會協助棲地建構與經營，並提出「生合生物多樣性倡議」，讓企業資源與在地保育需求相互連結。

2026年3月，生合董事長楊連傳與林保署屏東分署、國科會南部科學園區管理局（以下稱南科管理局）、國立中興大學、高雄市政府農業局、臺灣兩棲類動物保育協會、蛙趣自然生態顧問及高雄市野鳥學會等八方夥伴，共同簽署南台灣雷公蛙保育合作備忘錄，投入拯救瀕危雷公蛙。

董事長楊連傳指出，「生合是益生菌產業，我們從微生物研究出發，深知生物多樣性，對於生態系統的完整性供應鏈扮演關鍵角色，因此，生合率先響應全球30×30目標，我們除了認養南科管理局土地，邀請專家一起打造適合雷公蛙的濕地棲地，我們也會與國立中興大學合作，研議由生合捐贈經費、支持校方整建雷公蛙保種蛙房的方式，來催生復育南台灣雷公蛙。」

楊連傳說，生合認養雷公蛙人工營造棲地，期盼未來結合親子環境教育，將企業保育經驗轉化為認識本土物種的學習素材，讓員工及家庭理解棲地與生物多樣性的關係。從企業志工到社會參與，逐步擴大守護雷公蛙的網絡。

生合並宣布投入催生雷公蛙關鍵設施國立中興大學蛙房。蛙房為原來中興大學既有土地與房舍，由校方辦理改建；整建與設備需求目前由國立中興大學全球變遷生物學研究中心莊銘豐副主任盤點，生合將依盤點結果與校方討論捐贈項目，與林保署共同支持南臺灣雷公蛙復育。實際設備內容與建置時程，將於後續確認。

林保署屏東分署分署長李政賢表示，「雷公蛙復育需要產官學民資源協力合作，生合公司打造維護濕地生態環境，林保署屏東分署協力提供生態專業資訊及推動保育共生地認證，期盼雷公蛙能重現於南臺灣野外環境。」

為了推動生物多樣性的行動力，南科管理局除了無償提供高雄園區近3公頃土地，作為供生合認養並營造雷公蛙棲地，讓企業資源、學術研究與保育專業有了共同實踐的場域。南科管理局也規劃將雷公蛙保育成果納入預計於2027年開幕的「南科生態教育教育館」，列為生物多樣性教育重點。

南科管理局鄭秀絨局長表示：「南科管理局期盼攜手企業，將園區的永續實踐轉化為社會共同守護自然的行動。我們希望透過提供棲地、連結生合等企業與保育專家，透過教育館與實際棲地的連結，支持雷公蛙復育所需的資源，讓生物多樣性融入園區經營。

將南科園區的每一份子在生態環境維護、生物多樣性保育及永續發展上的努力與實踐呈現給大家。」

生合委託高雄市野鳥學會，邀集專家協助認養土地整地與營造、每季進行棲地蛙類調查並提出報告，以及安排環境教育講座與志工培訓工作坊：透過持續記錄蛙類出現情形與棲地變化，掌握多元生態管理，建立保育紀錄與決策參考。

此外，國內蛙類權威學者、臺灣兩棲類動物保育協會創會理事長楊懿如副教授，預計於11月受生合邀請到南科高雄園區為生合進行環境教育講座，以臺灣蛙類與保育為題分享；帶領生合同仁認識臺灣蛙類及其生態功能，將辨識與觀察融入巡守工作。

志工培訓課程並規劃，由生合集團執行長楊三連博士親自率隊，在專家引導下於晚間探索觀察棲地蛙類與周邊環境，藉著巡守行動，深化對環境保育的知識，讓員工從保育理念延伸至日常的行動實踐。

楊三連執行長指出，生合延續微生物研究構想，未來將規劃雷公蛙在環境變遷下的腸道菌叢變化。期盼為地球多元物種與環境的關係進行研究，貢獻專業分析。

生合期盼，「蛙界名模－雷公蛙」重返高雄，不只是復育一個物種的願望，更是企業為自然留下生存空間，與創造產業價值並存、為下一代守護地球的永續承諾：讓企業所在的土地，不僅創造產業價值，還有更多企業將生物多樣性納入永續策略，共同實踐全球30×30目標。

雷公蛙復育需要產官學民資源協力合作，生合楊連傳董事長（右）感謝林保署長林華慶支持生合雷公蛙復育計畫。圖／生合提供