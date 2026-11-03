智慧經營／摩根資管亞太區首席市場策略師許長泰 活用放手式管理學

跨國奔波、深夜連線，是摩根資產管理亞太區首席市場策略師暨常務董事許長泰的工作日常。他以「信任」凝聚團隊，從「放手式管理學」到鼓勵團隊獨立思考，推動市場研究的即時性、前瞻性，目標是讓亞太團隊跑得更快、更穩，成就每個人成為市場的領導者。

隨時溝通 即時處理

許長泰的工作涵蓋客戶服務、市場研究、團隊管理等，時間雖然彈性，卻也得隨客戶需求頻繁出差，主要往返亞太地區包括台北、香港等地，每年約赴美國、歐洲各一次。平日深夜還需與美國總部連線開會，工作節奏緊湊，因此他笑說：「每一天，都不太一樣。」

許長泰舉例，台灣行程總是滿滿，從清晨客戶拜訪、午餐深度交流，到下午媒體記者會，直到夜幕低垂，才有時間與台灣同事坐下來，在輕鬆氛圍中「catch up」。

回到香港辦公室後，節奏則是另一番風景。清晨，他已在車上瀏覽當日新聞，8點前抵達辦公室，總是最早到的一位，為一天工作暖身。例如，每周一的周會是他的「交流大會」，客戶活動、研究專案、市場觀點、出版品進度等工作，都在此逐一盤點。

事實上，許長泰還需管理一個橫跨香港、台灣、中國大陸、日本、東南亞、澳洲的團隊。風格上，他開玩笑比喻自己的像個「7-Eleven」的母公司，各地區的策略師就像獨立經營的門店，擁有高度的自主權。

「我的門永遠是開著的。」他採取「放手式管理學」。他認為，跨國團隊要運作順暢，不能靠事必躬親的微觀管理，而要建立信任。除了定期與各地策略師一對一對談，了解業務進展，也傾聽團隊需求；他鼓勵成員隨時與他溝通，不必等到定期會議，因為問題拖得愈久，解決問題的時間成本愈高。

他這種「即時處理」的管理方式，不只著眼效率，更是讓團隊知道：「當你遇到困難時，我隨時都在。」而這份安全感，也成為凝聚團隊的重要力量。

專業投資 拓展版圖

另外，團隊有自己的想法也相當重要。他坦言，在亞洲文化中，團隊成員往往因為敬畏老闆而不敢表達異議，因此他開會時總會採取「先聽後說」的策略。他說，「我擔心的是，如果我一開始就立下旗杆，大家就不敢講了。」認為自己的觀點不一定每次正確，為的是讓團體的智慧能充分發揮。

有趣的是，20多年來的跨國工作經驗，也讓他學會在不同文化語境間靈活切換。他舉例，日本的溝通需要更多引導與精準提問，才能挖掘對方真正的想法；英語系國家的同事則較為坦率直接，遇到問題往往直言不諱。面對客戶也是如此，有人熱情開朗，有人則慢熱內斂。

另外，「The more you know, the more you know what you don't know.」（你知道愈多，就發現自己懂得愈少）這句話支撐著他在金融研究的道路上不斷前行的座右銘。他認為，研究永遠沒有做完的一天，因為世界太大，知識的邊界永遠在擴張，同時也讓他保持著一顆永遠年輕、好奇的心。

展望三大長期目標，他指出，首先是配合亞太區執行長Dan Walkins的戰略方向，推動另類投資（如私募信貸、基建）的版圖，將專業投資工具引入台灣；其次為提升資訊的「即時性」，確保客戶能與全球市場同步接收到最新資訊。

第三，研究從「被動回應」轉向「前瞻主動」，過去的研究模式多半是「客戶問什麼，我們答什麼」，被動回應比例約占七成。希望未來能將主被比例調整為五五比，讓團隊轉變為市場的「引領者」，更前瞻地預判三個月、六個月甚至一年後的投資趨勢與議題。

工作之外的許長泰，面對頻繁的跨國差旅，堅持跑步、健身，平日愛好攝影與打網球，不僅維持體能，也為自己保留放鬆與思考的空間。談到家庭，他的語氣更多了幾分柔軟。

他坦言，忙碌工作難免得在家庭與事業間取捨，雖無法參與孩子成長的每個細節，但長輩生日、孩子重要的學校活動等關鍵時刻，他一定不缺席。他也感謝太太全力支持家庭，讓他能無後顧之憂的在職場衝刺。