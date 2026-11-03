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法律頻道／財產分配 先想好生活照護

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）

談到財富傳承，客戶最常問我：「財產要怎麼留給家人？」我通常會反問：如果有一天你沒辦法再管理這些財產，誰能接手？家裡需要照顧的人，由誰照料、費用從哪裡來？這些問題沒有先想清楚，就算財產分好了，家人往後的生活和照顧仍可能沒有著落。

楊太太的案例是很多家庭都可能遇到的情境。楊太太喪偶多年，有兩個女兒。大女兒Kelly長期協助楊太太出租房產處理帳務、租金和修繕，熟悉母親管理房產的方式；小女兒春香有中度失智，目前由楊太太照顧，並聘請看護協助，每月照護費約12萬元，將來可能需要入住機構。

另外，與楊太太同住十年、但沒有辦理結婚登記的Ko桑，平時也幫忙收租、處理租務，經濟上依賴楊太太。

楊太太有三個心願：希望Ko桑將來生活有保障，不想讓Kelly一個人扛下太多，也要確保春香能持續得到照護。這三件事分別牽涉不同的家庭角色。但要注意，平常有幫忙，不代表已經談好將來由誰接手；財產留給某一位家人，也不會自動解決其他人的生活和照顧問題。

Ko桑的情況尤其需要提早處理。他和楊太太沒有辦理結婚登記，法律上不是配偶，即使同住多年，也沒有法定繼承權。楊太太如果什麼都不做，將來Ko桑可能無法從遺產中分得任何保障。若希望照顧他，就要主動安排，例如透過遺囑遺贈或設立信託，並留意不要侵害兩個女兒的特留分，以免日後引發爭議。

照護費尤其不能只看眼前。春香現在每月約需12萬元，未來若改住機構，支出項目和金額都可能變動。家人要討論的不只是現在怎麼付，還包括：這筆錢由誰持續支應？由誰聯絡看護或機構？照顧方式需要調整時由誰決定？如果原本的照顧者生病或無法繼續，有沒有人能接手，並且知道接下來該怎麼安排？

換句話說，安排春香往後的生活，不只是找人付錢。看護由誰聯絡？若要改住機構，由誰陪她了解各種選項？她的醫療和生活資料由誰掌握？即使照護費準備好了，若沒有人負責日常安排，家人到了需要做決定的時候，仍可能手忙腳亂。

因此，我總是會請客戶和家人把「資產管理」和「照護工作」分開盤點，再逐項確認。例如：Kelly願意承擔哪些管理工作？春香的照護費從哪筆資產支出？楊太太無法繼續照顧時，由誰接手？Ko桑的生活保障要用什麼方式安排？把人、工作和可用資源一一寫清楚，家人才知道自己負責什麼，也能及早發現安排上還缺什麼。如果資產管理者和照顧者不是同一人，更要事先說好收支資訊如何交接。

另外要提醒，春香目前尚未聲請監護宣告。中度失智的診斷本身，並不能直接判定她在法律上能否處理自己的財產；是否需要聲請監護或輔助宣告，或做其他安排，仍要依她的實際狀況，由律師確認適用的法律程序。醫療照護的需要，和法律上的代理、財產管理彼此相關，但不能直接畫上等號。

從上述例子可以看到，財富傳承不只是決定哪些資產留給誰，還包括誰有能力管理、誰需要長期支持，以及照顧工作如何延續。在分配之前，先把每月照護費、照顧人手和管理責任談清楚，才能確認這份安排真的能落實到家人的生活裡。

租金 財產 生活

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