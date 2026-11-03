古書今贏 ／企業目標 謀定後動

東漢獻帝建安13年(西元208年)，曹操率軍南征劉備孫權，三國演義第48回記載，曹軍船行大江，曹操望見月出驚動烏鵲，心生感慨，眼見天下板蕩，群雄並起，深怕去日苦多時不我予，於是橫槊賦詩《短歌行》：「對酒當歌，人生幾何！譬如朝露，去日苦多」，隨船將士心情起伏蕩漾。

企業營運管理胡思亂想，只是浪費時間體力，有了共同信念方能群策群力，人才整備養成，更是達標的關鍵。從內外部提升和招募任用有能耐、有器量的人一起共襄盛舉，才能事半功倍，這也是曹操為何對「皎皎明月，何時可掇」充滿了無限渴望和期盼。

組織目標如同標靶，能夠凝結群體，聚焦同一標的，從準備到達標，各階段均應環環相扣做到回饋檢討，既不讓先前疏漏變成失敗累積，也不因為無限耗用導致後繼無力。

準備：進行必要又深入的資訊情報蒐集和查證，評估可行性，以免因為躁進遭到設局，以致留下甩不掉的麻煩。

計畫：訂定明確可行的關鍵標的、期限、資源、達成方式以及支援備案，編列執行者、輔助者、協力者，實施人力和資源匹配，對可能的障礙預先排除。

執行：保持冷靜從容，關注任何源於人為或環境變化因素，即使看起來已行，仍要保持關注，同時找出難行、不可行的原因，進行引導或修正，防止路徑偏移。

評估：績效指標設定過高，等於打擊士氣，指標偏低則缺乏激勵，獎懲程度必須合理對稱，計算也要因人、分權、視事，做到核實符合公正，以免無功受賞和無辜受累。

達標：達陣前保持輕鬆，不過度得意，以免馬失前蹄，下階段目標推展，有助於組織提升，仍要注意整編和保持士氣。

企業經營猶如行軍作戰，需要謀定後動和落實執行，全局掌握和深遠布局，重於一時得失，真正的考驗往往不是如何布局和乘勝追擊，而是在逆境中洞察變局。

赤壁之戰，曹操雖然敗戰，仍是三國最強，主要是他能承認不足，虛心檢討修正。 企業領導者，建立長遠的目標，是恆久不變的使命，需要擁有前瞻視野和壯闊胸襟，才能開創新局。