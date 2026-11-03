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管理錦囊／出言有度 適時傾聽

經濟日報／ 鐘志明（國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

現代人重視溝通，言語交流勢在必行，於是說話的藝術便成為專業經理人的必修課。然而，俗話說：「言多必失，禍從口出」，古人提醒我們：「話到嘴邊留半句。」意思是言詞表達應適可而止，不把話說得太快、太滿與太盡，開口之前，更應審慎思考場合是否合宜、時機是否恰當，以及可能產生的後果。

以前在銀行工作時，曾經共事過一位主管。他很愛講話，遇事總喜歡高談闊論，尤其熱衷於出言考倒部屬，以展現自己無所不知、無所不能。殊不知部屬對他的評價，早已了然於心，那些多餘的言論，非但無法樹立自己的威信，反而徒增笑柄。

一位稱職的專業經理人應該深思，什麼時候該說話？該說什麼話？更重要的是什麼時候應該保持沉默？真正的管理能力並非建立在滔滔雄辯之上，而是取決於能否在關鍵時刻言必有中。以下總結多年銀行管理實務經驗，提出三個心得供參。

一、言行相顧表裡如一

俗話說：「做事留心，說話留德。」做事與說話同樣重要，言語更應與實際行動相互呼應。主管若只會開支票、作承諾，卻始終無法兌現，久而久之，便會失去部屬的信任。

例如，主管要求部屬遵守規範，自己卻帶頭違反。這種言行不一的作風，即使說得再動聽，也難以服眾。因此，說話不在於多，而在於是否誠懇可信，唯有言行一致，才能以德服人，贏得團隊的信賴。

二、口出惡言適得其反

俗諺道：「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」言語具有力量，一句鼓勵的話，可能使人重拾信心，而一句尖酸刻薄的批評，亦可能令人耿耿於懷，甚至破壞長久建立的勞資關係。

例如，職場上主管難免遇到部屬犯錯或績效不佳的情況，高明的管理者懂得對事不對人，批評著重事實，指正講究方法。與其責罵，不如具體指出問題所在，並共同討論改善方案。

三、有時無聲勝過有聲

有人說：「學會開口說話只要兩、三年，學會閉嘴傾聽卻要二、三十年。」職場上，有些事情不是三言兩語就能解釋清楚，有些問題也不是急著表態便能迎刃而解。適時沉默不代表無能，反而是懂得觀察、思考與等待時機。

例如，當部屬提出不同意見時，主管若急著打斷、反駁，甚至立即下結論，不僅可能錯失重要資訊，也會讓員工逐漸不敢表達真實想法。反之，若能耐心傾聽，讓對方完整說明，再釐清事實、分析利弊，往往更能找出問題的癥結。

謹言不是沉默寡言，更不是畏首畏尾，而是懂得拿捏言語的分寸。該說時，清楚表達立場，該聽時，耐心接納不同聲音。唯有言行一致、出言有度及適時傾聽，才能贏得團隊的由衷尊敬，展現專業經理人的格局與視野。

新世代管理者應懂得以傾聽取代說教，在充分掌握狀況後，再給予精準而有建設性的指引。不把話說滿，是為自己保留轉圜的餘地，適時不說，則是給他人表達與成長的空間。因此，謹言不只是做人的分寸，更是處事的智慧。

說話 溝通 主管

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