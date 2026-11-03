電商雙11看好首波動能強 家電3C、美妝、健康食品旺

雙11起跑，電商迎來首波高峰，網路家庭（8044）統計旗下PChome 24h購物自11月1日正檔開跑以來的黃金48小時內，買氣持續增溫，其中3C與旗艦家電指標品類業績較上月呈雙位數成長。

PChome 24h購物觀察這波銷售榜單，發現現代人追求省時省力的「懶人福音科技」，以及年末自我犒賞的「沉浸式娛樂」與「個人質感享受」等品類最受歡迎。看準換季居家更新需求，PChome 24h購物即日起祭出第二波雙11破盤特惠，串聯全台30家銀行與支付夥伴祭出最高11,111 P幣回饋，讓消費者在歲末以全年最親民價格升級質感生活。

富邦媒旗下momo購物網陸續公布美妝、家電買氣報告。平台觀察從保養成分、底妝質感到香氣風格，消費者的選購需求愈來愈細緻。站上美妝買氣自9月起升溫，彩妝、香氛品類銷售皆呈雙位數年增；功效型保養、精緻底妝與情境香氛，成為今年美妝選購三大焦點。迎接雙11，momo集結近5萬件美妝商品，從人氣新品牌到專櫃保養組合，提供不同預算與使用需求的採買選擇。

在家電部分，今年雙11家電選購焦點，集中在減少清潔負擔、節能除濕與升級居家影音體驗，防纏繞、自動清洗、智慧控制及高畫質顯示成為商品訴求重點。迎接年末換機需求，momo推出「家電雙11盛典」，集結石頭科技、Dyson、伊萊克斯、Panasonic、小米等上千家品牌，搭配品牌日加碼、指定品滿額贈及抽獎活動，讓消費者依生活需求安排換機清單。

台灣樂天市場「雙11購物節」檔期首三日以日貨美食打頭陣，在養生風潮帶動下，主打天然堅果與健康零嘴的每日優果，推出限時24小時75折強檔優惠，帶動銷量較上月成長突破60倍。延續美食的強勁動能，樂天市場將於11月4日至11月6日推出「質感生活接力」，從日常健康養生到家電升級換新，帶給消費者最極致的聰明消費體驗！

現金回饋平台ShopBack宣布，11月11日推出閃購活動，消費者只要於指定閃購時段透過ShopBack完成1筆訂單，有機會抽中「幫你清空購物車」，再加碼抽1,111元。平台數據顯示，運動鞋、機能服飾與日常穿搭成為補貨焦點，從ShopBack點擊前往品牌官網，就能用超優惠價格一次備齊運動行頭。