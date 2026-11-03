AI缺電燒向核能！華新攜手世紀能源、高力、泰豐組隊 搶攻SMR商機

AI產業發展讓用電需求大增，核能產業再成市場焦點，華新麗華（1605）搶進核能商機。華新麗華3日舉行簽約儀式並宣布，攜手世紀能源設備、高力（8996）及泰豐共同成立「華新世紀核能系統股份有限公司」，正式跨足核能相關產業，未來將整合各方技術與產業鏈資源，搶攻全球能源轉型、AI用電需求攀升帶來的核能市場商機。

「華新世紀核能系統」資本總額為1億元，由四方共同出資，其中華新持股過半，高力股權則占比10％，華新表示，未來將視營運狀況進行增資。

華新表示，「華新世紀核能系統」未來將整合各合作夥伴專業技術與產業資源，發揮彼此互補優勢，推動供應鏈協作發展，並積極拓展國內外市場機會。其中，華新麗華具備國際核能認證之材料能力及供應實績，可提供不銹鋼、鎳基合金材料、管材以及核用電纜等高端材料。

世紀能源設備於離岸風電國產化的過程中培養出全台最頂尖的銲工團隊，擁有廣大港區腹地及專用重件運輸碼頭、利於大型設備製造及出口，並同步導入德國萊因（TÜV Rheinland）提供的ASME核能設施組件製造認證與授權檢驗服務。

高力熱處理工業長期深耕熱傳、熱流技術，以及高溫、高壓環境下的熱管理技術，具備金屬加工、精密製造與銲接等核心能力，並累積能源發電系統及高階熱交換器產品的開發與製造經驗；泰豐貿易則長期深耕能源相關產業市場，並積極參與核能產業。

華新表示，近年全球已認知核能為不可或缺的重要能源之一，小型模組化反應器（SMR）及微型模組化反應器（MMR）等新興技術快速發展，核能供應鏈整合與在地化能力建構已成為發展趨勢。台灣過去推動核能建設，已累積一定的產業基礎與技術能量，如今可透過重新整合，使過去六十年投入的資源持續發揮效益。

華新麗華偕同可靠夥伴，共同打造核能產業鏈國家隊，藉由核能認證、材料供應經驗與實績，協助合資方與合資公司建立完整核能供應鏈認證，進一步整合產業鏈及供應能力。例如結合華新旗下英國子公司與航太及核能巨擘Rolls-Royce 合作經驗，建立 SMR／MMR 相關設備的製造、組裝及組件供應能力，以及與歐洲其他知名核能企業合作，長期供應歐洲核電廠的實績，進一步拓展國際核能產業發展機會。

華新麗華董事長焦佑倫表示，全球能源轉型正驅動各國重新檢視核能在能源韌性體系中的角色。台灣擁有完整的工業基礎與製造實力，若能進一步整合材料、設備製造及工程技術等關鍵能力，將有機會參與全球核能產業發展，期待透過此次合作，攜手產業夥伴建立更完整的供應鏈合作平台，共同掌握未來能源產業的新契機。

世紀能源設備董事長賴文祥表示，未來算力即是國力，有電力才有算力，所以未來應該朝向更多元的電力發展，包括核電、風電、光電以及氣電都是可以大量發電的選項，世紀集團擁有強大的銲接技術及團隊，將提供我們的專長，與所有華新世紀核能系統的夥伴分工合作，一起積極開發布局新興的SMR市場，為台灣的用電需求找出一條新的道路。

高力熱處理工業董事長吳誌雄表示，全球能源需求與供應型態持續演變，為能源技術創新與應用拓展帶來新的發展契機。面對產業趨勢的轉變，高力將以長期累積的熱傳、熱流、熱管理技術及精密製造實力為基礎，積極布局下一世代能源市場。相信企業的長期成長來自核心能力的持續深化，以及將既有技術優勢延伸至新興應用領域的前瞻布局。

吳誌雄表示，此次參與華新世紀核能系統的成立，是高力拓展新世代能源應用的重要一步。未來，將持續深化技術實力，探索 SMR 等新型能源系統的應用潛力，開創新的產品與市場機會，為公司長期成長注入新的動能。

泰豐貿易總經理徐徵祥表示，泰豐貿易擅長於組織及推動團隊進入跨國市場，將團隊成員的長處整合一體，利用寬廣的國際關係網創造機會，取得業務。