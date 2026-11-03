迎戰雙11約691萬件跨境包裹 EZ WAY新增網購貨物查詢功能

雙11跨境網購旺季來臨，預估今年11月報單數上看691萬份。為避免民眾買到商品卻無法合法進口，財政部關務署在「EZ WAY易利委」APP新增「網購貨物常見涉輸入規定查詢參考」功能，民眾只要輸入商品關鍵字，就能查詢是否涉及輸入管制、需要哪些許可文件，以及相關主管機關資訊，並以紅、黃兩色標示管制程度，協助消費者下單前先確認商品能否進口，避免貨物遭退運或受罰。

據統計，今年前十月進口快遞貨物報單數達5,953萬份，較去年同期成長4.2%，其中中國大陸占62%、香港占13.7%、韓國占9.7%、日本占6.3%，推估今年11月報單數將上看691萬份。

關務署副署長蘇淑貞表示，跨境網購商品種類繁多，部分商品並不是在海外網站買得到就代表可以合法輸入台灣。常見涉及輸入規定的商品，包括肉乾、種子等應施檢疫動植物產品，輪椅、玻尿酸等醫療器材及藥品，無線耳機等電信管制射頻器材，以及玩具、行動電源等應施檢驗商品；另外，螺螄粉、花生等部分大陸物品也涉及輸入管制。

由於相關規定分散在農業部動植物防疫檢疫署、衛福部食藥署、國家通訊傳播委員會、經濟部標準檢驗局及國際貿易署等不同主管機關，民眾過去往往難以掌握商品是否需要事先申請許可，這次在EZ WAY APP新增查詢功能，讓消費者透過手機就能快速查詢。

也就是從EZ WAY APP首頁及預先委任畫面，以顏色區分商品輸入限制，若顯示紅色代表禁止輸入，或必須事先取得輸入許可；黃色則代表在限量範圍內可免申請輸入許可，超過限量就必須事先申請，讓民眾能快速辨識商品的輸入限制。

此外，EZ WAY APP也提供「AI貨品稅則查詢」連結，可進一步連結至關務署「貨品歸屬稅則查詢系統」，查詢商品稅則稅率、輸入規定及主管機關等詳細資訊。民眾也可透過關港貿單一窗口「（GC473）貨品輸出入查詢」網頁，依食品、藥品、農產品等商品類型，查詢更完整的輸出入規定。

關務署提醒，跨境網購不能只比價格、看評價，也要確認商品是否符合台灣輸入規定，尤其同一項商品可能同時涉及不同主管機關的管制要求，必須全部符合才能進口。若未事先確認，可能面臨通關延遲、貨物退運，甚至遭到裁罰。民眾如有疑問，應在下單前先洽詢相關貨品主管機關，避免因不熟悉規定而產生損失。