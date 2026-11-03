中光電深耕能資源全循環 再度榮獲國家企業環保獎銀級獎

環境部「第八屆國家企業環保獎」評選結果揭曉，於2日舉辦頒獎典禮。中光電投控（3718）百分之百持股子公司—中強光電，再度榮獲「國家企業環保獎」銀級獎。身為全球創新顯示系統整合方案領導廠商，中強光電長期深耕綠色治理、落實氣候轉型並推動循環經濟，此次獲獎再次肯定其在環境永續方面的努力與成效。

中強光電秉持「光耀經濟、點亮社會、創造綠色光景」之永續理念，積極因應全球氣候變遷挑戰，依循科學基礎減量目標倡議（SBTi）1.5°C 情境訂定減碳路徑，並正式通過審核。公司由高階主管親自帶領環境保護委員會、氣候相關財務揭露（TCFD）及自然相關財務揭露（TNFD）小組推展環境治理機制，導入內部碳定價以推動低碳營運，碳揭露計畫（CDP）氣候變遷評比中榮獲「A」領導力級別與供應鏈議合「A」級別高度評價。

在營運減碳與能源轉型面向，中強光電全面於全臺四座廠區屋頂建置太陽能光電系統，積極推展多元節能措施與綠電應用，同時導入雨水、空調冷凝水與設備用水等循環回收機制，精進水資源使用效率。

在產品永續與循環經濟面向，中強光電將生態設計思維貫徹於產品生命周期中，旗下投影機產品大幅導入消費後回收塑料（PCR）與再生金屬，並採用獲得國際認證之 FSC 環保包材與紙塑緩衝材；對外攜手供應鏈夥伴推動大型包材原型回收循環，對內則推動廠內廢棄物資源化重製，實踐全循環綠色供應鏈典範。

此外，中強光電亦將環境永續落實於企業文化與社會責任，不僅全面推動綠色辦公、低碳蔬食與惜食行動，更長期認養龍鳳漁港海岸辦理聯合淨灘、認養林地植樹造林，並跨界投入外來入侵種移除等生態保育行動，展現山海共融、守護生物多樣性的承諾。

中光電投控表示，邁向 2050 淨零排放是企業永續經營的核心使命。未來中光電投控將率領旗下子公司持續秉持「環保不是口號，而是企業責任」的精神，結合本業核心技術與跨界合作，持續加速綠色創新，攜手客戶、供應鏈夥伴與社會大眾共創永續共好的綠色未來。