安盛生5千萬元現增資金到位 加速衝刺轉型

安盛生（6734）3日公告，115年第二次現金增資案順利完成，此次以每股5元折價發行新股10,000張，總計募集5,000萬元，資金已全數到位。

安盛生董事長陳彥宇表示，感謝所有股東對公司轉型發展的肯定，並表示此次現增除獲既有股東與公司員工全力支持外，特定人部分更由晟德（4123）領投，並吸引生醫與資訊產業投資人參與。如今資金順利到位，將用於充實營運資金以強化公司的轉型發展，全力衝刺營收成長，短期以挑戰單月損益兩平為目標。

安盛生正加速由傳統醫療器材製造商，轉型為整合「精準檢測、AI動態追蹤生理指數、個人化營養補充」的全齡居家健康守護平台，並於未來導入訂閱制商業模式。透過此商業模式，公司的營收結構將逐漸從「單次性產品銷售」轉為「長期穩定的經常性收入」，不僅大幅延長用戶生命週期、提升單一用戶長期經濟貢獻（LTV），更藉由持續累積的巨量居家生醫數據庫，築起競爭對手難以複製的高商業壁壘。

近期公司旗下二大主力產品「安必測血脂血脂檢測系統」與「伊必測排卵檢測系統」相繼傳出捷報。「安必測」憑藉優異技術品質與貼近消費者需求的卓越設計，勇奪日本2026優良設計大獎（Good Design Award，G-Mark）；「伊必測」也率先通過嚴格的歐盟 IVDR 新法規認證，為後續擴大歐洲及全球海外市場市佔率奠定關鍵的法規通關基礎。

受惠自有品牌「G1⁺ 代謝合生元」保健新品上市熱銷，進一步優化AI品牌電商產品組合，安盛生今年前三季累計合併營收達新台幣2,130萬元，年增12.07%，創下近三年同期新高。展望後市，安盛生表示，隨著現增資金到位，公司將加速擴展「檢測至對策」的商業規模，進入第4季傳統消費旺季，公司將全力衝刺業績，透過台灣品牌電商成長與海外合作業務布局挹注營收成長動能，樂觀看待全年營運表現。