2026台灣海洋科技暨無人載具展3日台南登場 促進技術創新

首屆「2026台灣海洋科技暨無人載具展」3日在大臺南會展中心舉行開幕典禮，展期自11月3日至5日，集結海洋科技、無人載具及相關設備業者，並透過專業論壇、買家媒合、新品發表及產業交流等活動，促進技術創新與商業合作。

代表市長黃偉哲蒞臨開幕現場的副市長趙卿惠表示，2日非常謝謝所有的夥伴，在安平福爾摩沙酒店外面的水域，展示了非常高科技的技術。尤其是由臺灣的廠商，還有美國的廠商一起合作，在智慧控制、感知、鏡頭、速度，以及避險等等相關功能上的展示，都非常傑出，在臺南的傳統產業，包括零組件、精密機械，以及智慧控制、智慧感知等相關廠商，希望也都可以加入無人載具產業的行列。

本次參展的88個廠商，有5家廠商來自於台南，也希望藉由這次機會，能夠讓臺南的廠商跟國際上所推動的相關專案，有更多、更好的接洽。

臺南市長黃偉哲表示，臺灣四面環海，海洋科技不僅關係海洋資源調查、環境監測、能源建設及海事工程，也與海域管理及安全維護息息相關。隨著無人載具、感測設備及智慧控制技術持續發展，相關技術已逐漸從研發走向實際應用，為海洋產業創造新的發展機會。此次展覽將海洋科技與陸、海、空無人載具納入同一專業平台，並結合論壇、媒合及新品發表等活動，有助於促進產業交流、供應鏈合作及國際鏈結。

台南經發局局長張婷媛指出，臺南的優勢不只有歷史文化與城市特色，更有傳統製造、精密機械、電子零組件、半導體及智慧科技等多元產業基礎。無人載具的研發與製造，涉及機械結構、動力系統、電子設備、感測器、通訊及智慧控制等多項技術，與臺南既有產業鏈具有高度的合作潛力。市府將持續推動招商引資及產業升級，鼓勵企業與研發單位交流合作，讓在地製造能量與新興科技相互結合，拓展更多產業應用及投資機會。

臺南市政府也持續推動智慧科技導入市政服務，讓科技不只促進產業發展，也能實際改善城市治理效能。在無人載具應用方面，市府水利局運用無人機協助排水設施巡查，並透過空拍觀測海岸沙洲地形變化及復育情形，作為水域管理與後續治理工作的參考；市府亦積極推動無人機及智慧科技應用於防災救援。透過科技輔助，能協助掌握現場資訊、提升巡查效率，並降低人員進入高風險區域的需求，展現無人載具在公共治理上的實際價值。

經發局表示，市府將持續結合臺南既有產業優勢及新興科技發展趨勢，推動招商引資、產業交流及跨域合作，協助企業掌握市場需求與產業轉型契機，並促進精密製造、電子零組件、智慧科技及無人載具相關領域的合作。市府也期待藉由本次展覽吸引更多國內外業者關注臺南、認識臺南，進一步評估投資與合作機會，帶動產業創新及城市經濟發展。