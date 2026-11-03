高力攜手華新麗華等三家公司 合資1億元進軍核能產業

因應全球AI運算、資料中心及高耗能產業快速發展，電力需求持續攀升，核能及新型能源技術再次成為全球能源轉型的重要發展方向。高力（8996）宣布與華新麗華（1605）、世紀能源設備及泰豐貿易共同投資成立「華新世紀核能系統股份有限公司」，並於3日舉行簽約儀式，正式展開跨業合作，布局核能相關產業。

此次合資公司資本總額為新台幣1億元，由四方共同出資，透過此次策略合作，將整合各方技術、專業及產業資源，結合高力長期深耕熱交換器、熱管理技術，以及金屬加工、精密製造與銲接等核心能力，積極評估小型模組化核反應器（Small Modular Reactor, SMR）相關熱管理與模組化產品的發展機會。

高力表示，公司布局SMR 是延伸既有核心技術與製造能力。多年來高力持續投入能源設備與高階熱交換器產品開發，累積豐富的高溫能源系統、熱傳設計、金屬加工、銲接及模組化製造經驗，並透過長期能源產品開發，建立從產品設計、製程開發到量產製造的完整能力。

從技術應用來看，SMR 系統對熱傳效率、材料可靠度、製造精度、銲接品質及系統安全性均具有高度要求。高力認為，其既有熱交換器設計與熱傳技術，結合金屬加工及銲接製造能力，具備進一步發展SMR 熱管理模組的技術基礎，未來可朝高階熱交換器、熱傳模組及其他相關熱管理產品進行評估。

高力指出，AI 資料中心帶動全球電力需求快速成長，也使穩定、可靠且高效率的能源供應受到更多關注。SMR 具備模組化、穩定供電及長期能源應用潛力，未來若隨著技術成熟及相關法規逐步完善，將有機會形成新的能源設備供應鏈。

未來，高力將持續深化既有熱交換器及能源產品技術，同時投入SMR 市場研究、技術評估及產業合作，探索熱交換與熱管理模組的產品發展機會。高力表示，公司將以既有核心能力為基礎，逐步拓展至下一世代能源市場，從熱交換器製造商進一步朝高階能源熱管理解決方案供應商發展，為公司未來成長建立新的市場布局。