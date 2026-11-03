基隆廠土地活化事件 台肥發三大聲明回應

針對3日媒體報導有關台肥（1722）基隆廠基地規劃相關新聞，台肥今發布三大聲明澄清，並逐項說明；台肥強調，第一公司目前對基隆廠未來規劃並無定案，現階段亦無推動設置土資場計畫。第二南港C4開發土方從未運至基隆廠。「南港C4開發土方清運」與「基隆廠購土」分屬不同事件，不應混為一談。

第三「台肥基隆一廠地質改良工程之水土保持計畫」，在2023年因基隆市府認定相關許可失效，以致「改良土方堆置廠區」，期盼基隆市政府就後續申請提供明確、一致的審查依據，協助釐清相關程序，使土地改善與活化工作得以依法推進。

台肥表示，公司一向恪遵法令，尊重媒體監督，並善盡企業社會責任，期盼相關指正依完整資料及客觀事實為主，避免未經證實之指控做為不當推論。

以下為台肥聲明稿內容：