快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

漢皇400億「頂溪公辦都更案」簽約 建商：未來新案單價百萬是基本盤

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區）。記者朱曼寧／攝影
漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區）。記者朱曼寧／攝影

新北市永和精華地段迎來大規模都更案，未來房價可望站上百萬元。漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區），該案基地面積約5,000坪，規劃興建四棟地上35層住宅大樓、約1,400戶，未來總銷可達逾400億元。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，頂溪站具備一站進台北市的地段優勢，加上營建成本攀升，預期未來推案單價將站上百萬元，最快2031年第3季動工。

3日簽約典禮由新北市長侯友宜出席見證，負責建築設計的日本三菱地所設計副社長大草徹也也專程來台，宣告這宗永和指標都更案正式啟動。

該案基地緊鄰捷運頂溪站，周邊商業活動密集、生活機能成熟，規劃興建地上35層、地下6層的複合式住宅大樓，結合住宅與商業機能，並由日本三菱地所設計操刀建築外觀，以四棟南北向建築量體呼應新店溪水岸景觀。

值得注意的是，基地內包含承載不少永和居民回憶的「永和大戲院」，該戲院約60年前開幕，25年前歇業，如今也將隨著都更迎來轉型。

漢皇表示，戲院地主對都更抱持正面態度，全案涉及近450名所有權人，目前持續推動整合，後續將啟動地主說明會及都市更新事業計畫相關作業。

至於未來房價，孫鼎翔指出，頂溪站位於永和最精華地段，商圈發展成熟，與台北市中正區、古亭商圈僅一橋之隔，具備交通與地段優勢，未來新案單價基本上就是三位數，也就是每坪百萬元以上。

不過，孫鼎翔也強調，雖然看好區域房價表現，但具體推案規劃與售價仍未定案，開發商不會一味追求創價，仍須考量市場接受度與實際銷售狀況，才能兼顧開發效益。

在開發進度方面，孫鼎翔表示，漢庭營造將透過權利變換機制及地主溝通，加速推進後續程序，並落實公共承諾，期望在兼顧地主權益與開發時程下，讓全案順利推動。

新北市住宅及都市更新中心則表示，將以嚴謹的程序與透明的機制，偕同漢庭營造共同確保本案如期推進，讓街區更新的成果真正落實於永和在地。

漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區）。記者朱曼寧／攝影
漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區）。記者朱曼寧／攝影

漢皇集團副董事長孫鼎翔。記者朱曼寧／攝影
漢皇集團副董事長孫鼎翔。記者朱曼寧／攝影

都更 基本盤 建商 永和

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永和頂溪公辦都更簽約 漢皇估總銷逾400億、每坪房價站上百萬

永和又有都更大案 5.6公頃頂溪公辦都更案啟動 A區簽約

漢皇：基地條件與整合難增都更門檻 估房市明年改善

頂溪公辦都更正式簽約 新北住都中心攜手漢皇集團再造頂溪門戶新風貌

相關新聞

2026台灣國際遊艇展 11月13日至15日於高雄登場

「2026台灣國際遊艇展」將於11月13日至15日在高雄登場。展覽由對外貿易發展協會執行，以高雄亞洲新灣區為核心，串聯嘉信22號遊艇碼頭、愛河灣亞果遊艇碼頭、亞灣遊艇碼頭及高雄第三船渠遊艇碼頭等四大碼頭，打造全台唯一結合水域與陸域展示的國際遊艇展會。

漢皇400億「頂溪公辦都更案」簽約 建商：未來新案單價百萬是基本盤

新北市永和精華地段迎來大規模都更案，未來房價可望站上百萬元。漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區），該案基地面積約5,000坪，規劃興建四棟地上35層住宅大樓、約1,400戶，未來總銷可達逾400億元。

中裕長效愛滋雙抗體拚年底取得期中數據 海外合作布局取得進展

中裕（4147）3日表示，旗下長效愛滋病雙抗體新藥TMB-365/TMB-380雙抗體組合之Phase 2b臨床試驗，期中數據有望於年底前揭曉。此外，中裕近期也加速推動國際合作與研發，並取得進展。

台灣松澤防震瞄準建築隔震、高科技設備防護百億藍藍海市場

台灣松澤防震設備公司董事長吳松源表示，在穩健實現「核心摩擦制震器在地精密組裝」的里程碑後，2025年締造近2億元營收，下一步將全面推進「低矮樓層隔震系統」與「高科技高精度設備隔震」兩大前瞻方向，致力從科學園區出發，將世界級防震韌性技術深耕普及至全台灣，挑戰2027年營收5億元目標。

久樘開發再挺基層羽球！捐1.05萬顆新球送進20校 全年扎根選手培育

從賽場競技到日常訓練，品牌建商持續投入基層體育發展。台中市體育總會羽球委員會暨久樘開發於台中市朝馬國民運動中心辦理贈球活動，此次活動整合企業與民間資源，共捐出約3萬顆新舊羽球給32所國高中及小學。

偉翔生技菇類高分子敷料獲雙證審定 揮軍美日及東南亞市場

偉翔生技執行長藍蒼洲表示，2026年營收將突破1億元，並開始獲利。其菇類高分子敷料已獲雙證審定，將揮軍美日及東南亞海外市場。並規劃2028年第4季股票公開發行及登錄興櫃，可望於2029年轉上櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。