漢皇400億「頂溪公辦都更案」簽約 建商：未來新案單價百萬是基本盤

新北市永和精華地段迎來大規模都更案，未來房價可望站上百萬元。漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區），該案基地面積約5,000坪，規劃興建四棟地上35層住宅大樓、約1,400戶，未來總銷可達逾400億元。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，頂溪站具備一站進台北市的地段優勢，加上營建成本攀升，預期未來推案單價將站上百萬元，最快2031年第3季動工。

3日簽約典禮由新北市長侯友宜出席見證，負責建築設計的日本三菱地所設計副社長大草徹也也專程來台，宣告這宗永和指標都更案正式啟動。

該案基地緊鄰捷運頂溪站，周邊商業活動密集、生活機能成熟，規劃興建地上35層、地下6層的複合式住宅大樓，結合住宅與商業機能，並由日本三菱地所設計操刀建築外觀，以四棟南北向建築量體呼應新店溪水岸景觀。

值得注意的是，基地內包含承載不少永和居民回憶的「永和大戲院」，該戲院約60年前開幕，25年前歇業，如今也將隨著都更迎來轉型。

漢皇表示，戲院地主對都更抱持正面態度，全案涉及近450名所有權人，目前持續推動整合，後續將啟動地主說明會及都市更新事業計畫相關作業。

至於未來房價，孫鼎翔指出，頂溪站位於永和最精華地段，商圈發展成熟，與台北市中正區、古亭商圈僅一橋之隔，具備交通與地段優勢，未來新案單價基本上就是三位數，也就是每坪百萬元以上。

不過，孫鼎翔也強調，雖然看好區域房價表現，但具體推案規劃與售價仍未定案，開發商不會一味追求創價，仍須考量市場接受度與實際銷售狀況，才能兼顧開發效益。

在開發進度方面，孫鼎翔表示，漢庭營造將透過權利變換機制及地主溝通，加速推進後續程序，並落實公共承諾，期望在兼顧地主權益與開發時程下，讓全案順利推動。

新北市住宅及都市更新中心則表示，將以嚴謹的程序與透明的機制，偕同漢庭營造共同確保本案如期推進，讓街區更新的成果真正落實於永和在地。

漢皇集團旗下漢庭營造3日與新北市住都中心簽下永和頂溪捷運站周邊公辦都更案（A區）。記者朱曼寧／攝影