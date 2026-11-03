中裕長效愛滋雙抗體拚年底取得期中數據 海外合作布局取得進展

中裕（4147）3日表示，旗下長效愛滋病雙抗體新藥TMB-365/TMB-380雙抗體組合之Phase 2b臨床試驗，期中數據有望於年底前揭曉。此外，中裕近期也加速推動國際合作與研發，並取得進展。

中裕表示，目前正全力推進TMB-365/TMB-380雙抗體組合之Phase 2b臨床試驗，預計於2026年底前取得關鍵期中研究結果。展望未來，公司將持續追蹤本次海外交流所創造的潛在合作契機，深化與國際大藥廠及研究機構的溝通，加速旗下創新產品及自主抗體平台的全球商業化進程。

中裕也表示，團隊於過去數周連續參與國際疫苗學會（ISV）會議、國際感染性疾病學術年會IDWeek 2026，並前往美國國家衛生研究院（NIH）進行深入參訪與交流。期間不僅展出旗下新一代長效愛滋病雙抗體維持療法之突破性數據，更與多家國際知名生技製藥公司及研究機構進行高階會談，針對公司CD4標靶抗體平台於長效HIV治療及功能性治癒領域的技術授權、策略合作與研究合作機會進行探討，於「國際策略授權」、「研發合作」與「媒體曝光」三大面向取得正面進展。

中裕新藥執行長張金明博士表示：「過去這段時間的國際交流成果極為豐碩。我們不僅在權威醫學盛會展現中裕獨特的CD4標靶抗體技術平台，更深刻感受國際生醫產業對愛滋病長效維持療法及功能性治癒方案的迫切需求。這次與國際大廠及研究機構的深入探討，為中裕拓展海外授權與共同開發創造了更多實質可能性。我們將持續把自主技術平台轉化為長期商業價值，推動全球布局。」

在中裕海外策略推進期間，團隊獲邀與全球傳染病及愛滋病領域領先藥廠以及美國國家衛生研究院（NIH） 等機構之臨床開發與商務拓展團隊進行高階會談。

雙方聚焦於中裕新藥專利的CD4標靶抗體技術平台，就愛滋病長效維持療法與愛滋功能性治癒兩大前瞻方向，深入探討潛在的技術授權、策略夥伴關係及共同研發合作。國際藥廠與機構對中裕藥物機制的差異化優勢表達高度肯定，後續將持續推進相關商務與科學交流。

此外，中裕獲邀於IDWeek 2026發表旗下的長效抗體維持療法TMB-365/TMB-380臨床與實驗室數據，包括一場專題報告與一場海報展示。最新臨床結果證實，TMB-365具備顯著降病毒活性、極佳安全性，且藥物動力學支持擴大為每8至12周（2至3個月）給藥一次之長效療程；而「機制互補」的實驗室數據展現雙抗體組合突破單一藥物抗藥性限制。

中裕指出，該系列研究成果在IDWeek國際會議上獲得與會頂尖醫學專家、學者及產業代表的熱烈討論與肯定，彰顯中裕新藥在長效愛滋抗體開發領域的國際領先地位。