頂溪公辦都更正式簽約 新北住都中心攜手漢皇集團再造頂溪門戶新風貌

新北市住宅及都市更新中心推動「永和頂溪捷運站周邊公辦都市更新案（A區）」，3日在新北市長侯友宜見證下，由新北住都中心董事代表劉和然與漢皇集團董事長孫正乾共同簽署合作契約，象徵本案正式邁入實質推動階段，為頂溪門戶揭開嶄新序幕，打造地標型建築。

侯友宜市長致詞表示，頂溪捷運站是永和重要的交通及生活核心，周邊地區開發較早，面臨建物老舊、巷道狹窄等課題。此次優先推動的A區位於捷運頂溪站2號出口西側，面積約1.67公頃，涉及近390戶，產權及使用現況複雜，推動過程相當不易。希望透過公辦都市更新整合公私部門資源，持續與居民溝通、凝聚共識，逐步改善居住環境與公共服務機能，並為後續B、C區推動奠定基礎。

新北住都中心表示，本案涉及複雜產權關係、住戶權益分配及公共設施需求，如何兼顧居民期待與市場開發可行性，是前期推動的重要課題。中心自112年起積極投入資源，傾聽居民需求及意見，並透過跨局處協調及市場調研，逐步確認更新需求與招商條件，最終順利引進民間投資，促成本案招商成功。

本案由漢皇集團旗下「漢庭營造」擔任實施者，預計投入逾213億元，興建4棟鋼骨鋼筋混凝土（SRC）建築，整合住宅、商業及公共服務機能，並導入綠建築黃金級、智慧建築銀級及住宅無障礙性能第二級以上標準，提升建築安全、節能效率及居住品質。公益設施方面，規劃設置高齡日間照顧中心、身心障礙者社區居住空間及市民活動中心，並留設鄰里公園及地下公共停車場，另透過地下連通道銜接捷運頂溪站，串聯捷運、商業及公共開放空間，提升地區整體生活機能。

新北住都中心表示，本案簽約後將由漢庭營造攜手新北住都中心持續投入整合工作，並啟動駐點服務、產權調查及住戶溝通等，向住戶說明更新規劃與權益分配內容，凝聚更新共識，逐步穩健推動頂溪門戶都市更新。