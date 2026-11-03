台灣鋼聯榮獲第八屆國家企業環保獎銅級獎 獲總統及環境部長接見肯定

台灣鋼聯（6581）深耕環境保護與永續發展有成，11月2日榮獲第八屆國家企業環保獎銅級殊榮。台灣鋼聯董事長林才翔與其他得獎代表受邀前往總統府，由賴清德總統親自接見表揚；總經理謝宗霖與其他得獎代表亦受邀前往環境部，由部長彭啓明親自頒獎，展現國家對企業落實綠色營運的高度肯定。

台灣鋼聯多年來秉持「資源循環、低碳製程、零廢棄、零掩埋」核心理念，致力於電弧爐集塵灰等有害事業廢棄物的去化與高值化再利用，成功打造廢鐵循環經濟中關鍵的「金屬鋅生命周期循環」。這次獲頒國家級環保榮譽，主要奠基於以下亮眼績效：

能資源循環與低碳轉型：擴大收受三大類11項廢棄物再利用作為替代原物料與燃料，相較於2012年，溫室氣體排放量已降低35%，產品產出率提升10%。同時積極布局綠電，使用比例達32%，搭配高效率設備改善，2025年總節電量達218萬度，減少排放約1,033公噸溫室氣體。此外，有害廢棄物爐碴再利用率達100%，全數轉化為再生粒料回饋產業。

領先污染防制與水資源管理：首創全國「五段式BACT空氣污染防制技術」，重金屬去除效率達99.9%以上，各項空污排放皆大幅優於法規標準；全廠廢水採閉環管理，優先回用於製程造粒及廠區灑水，維持高水回收率。

綠色技術輸出與國際能見度：將自主研發之低碳冶煉製程技術輸出海外，成功協助波蘭客戶減少30%焦炭與100%天然氣使用，達成減碳25%的成效，展現台灣循環經濟與低碳技術的國際競爭力。

社會共融與地方回饋：將敦親睦鄰制度化管理、落實綠色採購及淨灘協助鄰近海岸維護，並長期支持地方發展在地文化、學童體育活動及循環教育推動，114年社會面總支出逾1,727萬元，具體落實企業公民責任。

林才翔表示，獲頒國家企業環保獎並蒙總統接見，是對全體同仁長期投入環境永續工程的最大鼓舞。未來台灣鋼聯將持續深耕資源再生核心技術，擴大資源物再利用範疇，深化國內外低碳循環經濟鏈結，在穩健營運的同時，攜手產業、地方與社會邁向永續淨零的綠色未來。