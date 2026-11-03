台灣松澤防震瞄準建築隔震、高科技設備防護百億藍藍海市場

台灣松澤防震設備公司董事長吳松源表示，在穩健實現「核心摩擦制震器在地精密組裝」的里程碑後，2025年締造近2億元營收，下一步將全面推進「低矮樓層隔震系統」與「高科技高精度設備隔震」兩大前瞻方向，致力從科學園區出發，將世界級防震韌性技術深耕普及至全台灣，挑戰2027年營收5億元目標。

台灣松澤防震設備3日出席竹科管理局記者會，說明台灣松澤已於宜蘭科學園區建立高標準的研發、設計與組裝測試據點。目前更具體落實「日本提供核心摩擦材料、台灣進行鋼構加工與在地組裝測試」的製造模式。此舉不僅大幅縮短原廠交期、降低海運物流與關稅成本，更建立起台灣自主的高性能制震器供應鏈，具體實踐科管局引導關鍵技術落地深耕的政策願景。

台灣松澤董事長吳松源表示，過去市場普遍認為「隔震（免震）」技術僅能應用於超高層指標豪宅或特殊重大工程；然而，台灣現有建築體系中，數量最龐大、與民眾生命財產最息息相關的，正是中低矮樓層住宅、透天聚落與校舍危老建築。這類建築因自然振動周期短，地震時受力極為直接，過去常面臨設計與導入成本的門檻。

台灣松澤結合日本先進材料與本土結構工程技術，正積極開發適合低矮樓層應用的輕量化、標準化隔震支承系統。這項技術的突破，將使隔震防護從少數頂級建案下沉普及至全台數百萬戶的城鄉生活圈與危老改建市場，不僅開啟規模估計達數百億元的內需剛性藍海，更實現「全台安心居」的韌性願景。

除了大眾民生市場，台灣松澤更將目光鎖定在高科技產業鏈的關鍵防護。隨著台灣半導體、AI 伺服器中心（IDC）、先進封裝廠的密集擴建，高價值精密設備在地震發生時面臨的停機、晶圓報廢或微振干擾損失，往往遠超建築本身。

借鏡日本將免震技術廣泛應用於半導體聚落與現代化機房之成熟經驗（例如中華電信是方電訊 IDC 旗艦機房採用 28 座 LRB 隔震系統），台灣松澤正深化拓展針對關鍵製程機台、伺服器機櫃與高精密設施的防微振及設備隔震方案。期盼以最高規格的硬實力，為園區廠商構築「震後不停機、營運零中斷（BCP）」的安全屏障，強化台灣高科技供應鏈在全球競爭中的抗災韌性。

台灣松澤強調，未來將持續以科學園區為技術創新核心，串聯國內外結構工程專家與產業夥伴，從制震器在地化出發，跨向全面隔震的新里程，為台灣打造安全、永續且具國際競爭力的韌性環境。