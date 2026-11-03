萬家福跨足吃到飽市場 首推自助沙拉吧288元、擬擴大展店

量販通路搶攻餐飲商機，萬家福首度跨足自助沙拉吧吃到飽市場，鎖定小家庭及社區型消費需求，選在鄰近寧夏夜市、住宅社區密集的萬家福重慶店，自11月1日起試營運自助沙拉吧服務，推出三種吃到飽方案，成人最低288元、兒童149元起，結合生鮮購物與餐飲服務，打造購物兼用餐的複合式消費模式，未來並規劃拓展至更多量販型分店。

萬家福表示，隨著小家庭消費型態及複合式商場需求增加，量販店除了提供日常採購服務，也積極拓展餐飲功能。此次選在重慶店地下1樓生鮮區設置自助沙拉吧，規劃30個座位，讓消費者採買生鮮商品之餘，也能直接在賣場內用餐。

在價格方面，萬家福推出三種吃到飽方案，包括單點牛排或鮭魚主餐，可加購188元沙拉吧；成人單點自助沙拉吧每人288元，並附贈現煮泡麵；兒童單點則為149元，藉由不同價格組合滿足家庭客及一般消費者需求。

餐點內容涵蓋滷味、小菜、生菜沙拉、炸物、烤物、炒飯、炒麵、炒米粉，以及水果、飲料、甜點、爆米花與薯片等，並規劃每兩天更換一次菜色，增加消費者回訪誘因。

食材方面，萬家福強調，青菜採用產銷履歷蔬菜，沙拉蔬菜選用源鮮有機時蔬，肉品則使用台灣豬肉及大成雞肉，結合量販通路既有的生鮮採購資源，強化餐飲服務的食材品質。

目前自助沙拉吧每日營業時間為中午12時至下午3時30分，最後點餐時間為下午2時，每人用餐時間90分鐘，採結帳後配戴手環方式辨識用餐資格。

萬家福表示，重慶店為首波試營運據點，將透過實際營運觀察消費者接受度及用餐需求，作為後續展店評估依據，未來預計將自助沙拉吧服務拓展至更多量販型分店，進一步提升賣場服務多元性，爭取家庭客群及社區消費商機。