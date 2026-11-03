快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

萬家福跨足吃到飽市場 首推自助沙拉吧288元、擬擴大展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
萬家福首度推出自助沙拉吧吃到飽服務，11月1日起於重慶店試營運，成人每人288元，未來規劃拓展至更多量販型分店。圖／萬家福提供
萬家福首度推出自助沙拉吧吃到飽服務，11月1日起於重慶店試營運，成人每人288元，未來規劃拓展至更多量販型分店。圖／萬家福提供

量販通路搶攻餐飲商機，萬家福首度跨足自助沙拉吧吃到飽市場，鎖定小家庭及社區型消費需求，選在鄰近寧夏夜市、住宅社區密集的萬家福重慶店，自11月1日起試營運自助沙拉吧服務，推出三種吃到飽方案，成人最低288元、兒童149元起，結合生鮮購物與餐飲服務，打造購物兼用餐的複合式消費模式，未來並規劃拓展至更多量販型分店。

萬家福表示，隨著小家庭消費型態及複合式商場需求增加，量販店除了提供日常採購服務，也積極拓展餐飲功能。此次選在重慶店地下1樓生鮮區設置自助沙拉吧，規劃30個座位，讓消費者採買生鮮商品之餘，也能直接在賣場內用餐。

在價格方面，萬家福推出三種吃到飽方案，包括單點牛排或鮭魚主餐，可加購188元沙拉吧；成人單點自助沙拉吧每人288元，並附贈現煮泡麵；兒童單點則為149元，藉由不同價格組合滿足家庭客及一般消費者需求。

餐點內容涵蓋滷味、小菜、生菜沙拉、炸物、烤物、炒飯、炒麵、炒米粉，以及水果、飲料、甜點、爆米花與薯片等，並規劃每兩天更換一次菜色，增加消費者回訪誘因。

食材方面，萬家福強調，青菜採用產銷履歷蔬菜，沙拉蔬菜選用源鮮有機時蔬，肉品則使用台灣豬肉及大成雞肉，結合量販通路既有的生鮮採購資源，強化餐飲服務的食材品質。

目前自助沙拉吧每日營業時間為中午12時至下午3時30分，最後點餐時間為下午2時，每人用餐時間90分鐘，採結帳後配戴手環方式辨識用餐資格。

萬家福表示，重慶店為首波試營運據點，將透過實際營運觀察消費者接受度及用餐需求，作為後續展店評估依據，未來預計將自助沙拉吧服務拓展至更多量販型分店，進一步提升賣場服務多元性，爭取家庭客群及社區消費商機。

萬家福 吃到飽 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寒舍集團搶攻ITF旅展商機 天天限量50組餐宿券5折起

公費流感、新冠疫苗第二階段開打 萬家福、樂家康擴大接種站點

車麗屋今年加盟店拚增20家 明年9月掛牌上櫃

煙波集團線上旅展開跑！八館聯合住宿券最低16折起

相關新聞

台灣松澤防震瞄準建築隔震、高科技設備防護百億藍藍海市場

台灣松澤防震設備公司董事長吳松源表示，在穩健實現「核心摩擦制震器在地精密組裝」的里程碑後，2025年締造近2億元營收，下一步將全面推進「低矮樓層隔震系統」與「高科技高精度設備隔震」兩大前瞻方向，致力從科學園區出發，將世界級防震韌性技術深耕普及至全台灣，挑戰2027年營收5億元目標。

久樘開發再挺基層羽球！捐1.05萬顆新球送進20校 全年扎根選手培育

從賽場競技到日常訓練，品牌建商持續投入基層體育發展。台中市體育總會羽球委員會暨久樘開發於台中市朝馬國民運動中心辦理贈球活動，此次活動整合企業與民間資源，共捐出約3萬顆新舊羽球給32所國高中及小學。

偉翔生技菇類高分子敷料獲雙證審定 揮軍美日及東南亞市場

偉翔生技執行長藍蒼洲表示，2026年營收將突破1億元，並開始獲利。其菇類高分子敷料已獲雙證審定，將揮軍美日及東南亞海外市場。並規劃2028年第4季股票公開發行及登錄興櫃，可望於2029年轉上櫃。

訊聯細胞智藥攜奇士美進軍巴黎美妝展 外泌體新品11月屈臣氏上架

訊聯細胞智藥（7808）攜手台灣奇士美搶攻全球高階抗老與皮膚健康商機，雙方日前共同參與在法國巴黎羅浮宮舉行的「COSMETIC 360」國際化妝品展，展示結合外泌體技術的創新保養產品，並與國際美妝業者交流。雙方合作推出的「外泌體分子導入煥齡修護組」，預計11月正式於全台屈臣氏實體門市上架，進一步擴大外泌體技術的商業化應用。

中華郵政11月20日發行「寶可夢郵票小全張」及限量集郵商品

中華郵政公司將於115年11月20日發行「寶可夢郵票小全張」1款，限量30萬張，每張內含10枚郵票，面值均為8元，歡迎民眾至各地郵局、世界郵展現場、郵政博物館及i集郵洽購（每人限購2張郵票），或11月17日上午8時30分起於「i集郵」訂購（每筆訂單限購2張）及附帶發行品。

永和頂溪公辦都更簽約 漢皇估總銷逾400億、每坪房價站上百萬

新北市永和頂溪公辦都更案邁入開發階段。漢皇集團旗下漢庭營造今日與新北市住宅及都市更新中心簽署「頂溪捷運周邊地區公辦都市更新案（A區）」實施者契約，預計興建約1400戶住宅，全案總銷估逾400億元，漢皇分回可售金額約220億元。漢皇集團副董事長孫鼎翔更預估，未來每坪售價將突破百萬元，有機會挑戰永和大陳社區每坪124萬元的高價紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。