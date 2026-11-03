久樘開發再挺基層羽球！捐1.05萬顆新球送進20校 全年扎根選手培育

從賽場競技到日常訓練，品牌建商持續投入基層體育發展。台中市體育總會羽球委員會暨久樘開發於台中市朝馬國民運動中心辦理贈球活動，此次活動整合企業與民間資源，共捐出約3萬顆新舊羽球給32所國高中及小學。

其中，久樘開發捐贈1萬500顆新球給台中市20所國小羽球基層學校，讓企業支持從競賽舞台延伸至選手每天的訓練場域。

羽球屬於高消耗性球具，校隊與基層訓練站日常進行多球訓練、對打及比賽，用球量相當可觀，也成為基層學校長期訓練中的固定支出。

台中市體育總會羽球委員會多年來持續整合民間資源，透過贈球減輕學校訓練負擔，讓教練與選手能將更多心力投入訓練與競賽。本次活動當天亦邀請立法院副院長江啟臣到場見證，共同支持基層羽球發展。

久樘開發今年持續深化對基層羽球的支持，從賽事贊助進一步延伸至日常訓練。今年6月登場的「115年台中市久樘盃國小羽球錦標賽」，吸引全市123支隊伍、約700位選手參與，並延續免報名費制度，降低孩童參賽門檻。

時隔不到半年，久樘再捐出1萬500顆新球，送進20所國小羽球基層學校，補足第一線訓練需求，持續挹注基層選手成長。

久樘開發總經理陳俊維表示，久樘長期深耕中台灣，企業對「健康生活」的重視，不應只停留在住宅空間，而是可以進一步走進社區與校園。今年從久樘盃到此次贈球活動，希望支持的不只是選手站上比賽場地的那一天，更包括每一次揮拍、每一堂訓練，以及孩子成長過程中的長期累積。

陳俊維說，「一場比賽可以讓孩子看見成果，但穩定的訓練資源，才是讓孩子持續往前走的基礎。」

久樘開發也持續將健康、運動與自然共生等理念落實於住宅產品規劃，依不同區域條件發展差異化產品。苗栗三義「樹也Villa」順應山林地貌規劃，強調建築與自然環境共生，以不整地、不砍樹的方式依地勢興建，曾獲2017全球卓越建設獎環境類全球首獎肯定。

豐原「久樘雋陽」則結合醫療、教育與智慧健康宅概念，並獲2025年美國MUSE設計大獎白金獎肯定，從產品規劃到生活機能，持續深化健康住宅定位。

位於北屯14期生活圈的新案「久樘歐森」，則進一步導入「Fitwell健康宅理念」，規劃28至37坪、2至3房產品，採四戶兩梯、戶戶邊間及22公分樓板設計，從通風、採光、隔音到空間使用效率切入，回應現階段自住市場對居住品質與家庭機能的需求，也延續久樘近年以健康生活為核心的產品布局。