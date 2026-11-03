偉翔生技菇類高分子敷料獲雙證審定 揮軍美日及東南亞市場

偉翔生技執行長藍蒼洲表示，2026年營收將突破1億元，並開始獲利。其菇類高分子敷料已獲雙證審定，將揮軍美日及東南亞海外市場。並規劃2028年第4季股票公開發行及登錄興櫃，可望於2029年轉上櫃。

偉翔生技3日出席竹科管理局記者會，竹科管理局局長胡世民表示：「竹科持續推動生醫產業朝高值化、自主化與國際化發展，協助企業將研發成果轉化為具市場競爭力的產品，偉翔生技正展現了園區在生醫創新研發與商品化的優良成果。」

偉翔2025年以Well Shine® Biopolymer高分子生物材料榮獲第22屆國家新創獎「特化材料」肯定；2026年更進一步取得GMP、QMS及傷口敷料醫療器材許可證，逐步建構從生物材料研發、製造到醫療應用的韌性醫療產業鏈。身為菇類高分子生物材料專家，偉翔以100%自主專利技術，樹立台灣生醫材料從研發邁向商品化的重要里程碑。

偉翔生技執行長藍蒼洲指出，Well Shine® Biopolymer採用台灣在地智慧環控栽培的靈芝子實體為原料，透過自主開發製程，將天然來源高分子的萃取效率較早期提升約33倍。目前膠體年供應量24公噸、液體27,000公噸，產值高達新台幣千億元。從原料栽培、生產到升級再造，偉翔皆建立完善的分批管控、追溯機制、品質一致性與穩定供應體系，符合100%台灣在地生產的政府韌性計畫，具備自給自足能力。材料亦取得美國及台灣專利保護、ISO 10993六大項生物相容性試驗通過、REACH合規聲明，並取得INCI國際化妝品成分登錄、USDA認證、HALAL清真認證，符合Allergy Certified低敏安全要求、VeganOK純素標準及UDI（Unique Device Identification）規範，有助於深化自主生物材料技術布局及國際競爭力。

根據 Global Market Insights（GMI）資料，2025 年全球傷口照護市場規模達 263 億美元，預估 2026 至 2035 年將以 6.1% 的複合年成長率（CAGR）持續成長。其中，菇類醫材屬國際資本熱門賽道，偉翔站在成長最快的亞太區域，握有從台灣栽培到醫材製造的在地優勢。看準市場對材料性能的需求，偉翔生技以 Well Shine® Biopolymer 高分子生物材料開發 Procode® 璞絡康™滅菌傷口敷料，已取得醫療器材許可證（衛部醫器製壹字第 010723 號），可應用於一般、整形外科手術及皮膚科學。

藍蒼洲強調，「偉翔高分子材料不是單一產品，而是生物材料技術平台」，面對高齡化與精準醫療趨勢，我們以「生物材料融合永續創新」為核心戰略，致力創造兼具醫療價值與環境友善的解決方案。除了醫療應用，Well Shine® Biopolymer亦延伸至醫美保養、衛生防護、口腔保健、眼睛護理及寵物照護等領域，應用涵蓋高分子修護乳液、眼藥水原料、抑菌除臭噴霧及寵物照護用品。其中，高分子修護乳液經德國Dermatest GmbH皮膚科醫師測試具良好皮膚耐受性；抑菌除臭產品則經SGS第三方檢驗，具抑制細菌與病毒的潛力，積極從醫療專業場域延伸至日常生活的多元發展。

偉翔生技以台灣研發與製造為基礎，依各國法規與市場需求，已著手進入美國、日本、馬來西亞及東南亞市場。展望未來，偉翔生技將持續深化Well Shine® Biopolymer核心材料技術，布局千億級市場，讓世界看見台灣的創新能量與永續承諾。

偉翔生技菇類高分子敷料獲雙證審定，將揮軍美日及東南亞市場。記者李珣瑛／攝影