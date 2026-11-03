訊聯細胞智藥攜奇士美進軍巴黎美妝展 外泌體新品11月屈臣氏上架

訊聯細胞智藥（7808）攜手台灣奇士美搶攻全球高階抗老與皮膚健康商機，雙方日前共同參與在法國巴黎羅浮宮舉行的「COSMETIC 360」國際化妝品展，展示結合外泌體技術的創新保養產品，並與國際美妝業者交流。雙方合作推出的「外泌體分子導入煥齡修護組」，預計11月正式於全台屈臣氏實體門市上架，進一步擴大外泌體技術的商業化應用。

訊聯細胞智藥表示，此次巴黎展會期間，與國際精品集團LVMH、全球美妝大廠L’Oréal研發團隊交流，針對再生科技在美妝領域的應用方向及研發趨勢交換意見，並透過當地商務媒合活動接觸法國業者，探索潛在合作機會，為後續拓展歐洲市場布局。

此次與奇士美合作推出的新品，採用訊聯細胞智藥研發的外泌體凍晶粉，結合奇士美旗下保養品牌「PuraVida璞若美得」的產品開發經驗，鎖定高階抗老及肌膚修護需求，透過生醫技術與美妝產品整合，拓展外泌體在消費性保養市場的應用。

奇士美總經理李琳媛表示，旗下PuraVida璞若美得長期聚焦濕熱氣候下的肌膚保養需求，整體顧客回購率超過60%，並已在東南亞市場取得外銷實績。隨著全球氣候暖化，品牌持續評估海外市場拓展機會，此次結合訊聯外泌體技術推出新品，希望進一步切入肌膚長壽（Skin Longevity）保養市場。

李琳媛指出，透過此次巴黎展會與海外業者交流，也進一步掌握國際市場對產品質地、使用體驗及保養技術的需求，作為後續產品開發與海外市場布局參考。

訊聯細胞智藥總經理李黛苹表示，外泌體產業從技術研發走向商業化，關鍵在於原料品質、製程穩定性及規模化生產能力。公司透過Exosome Foundry平台，整合外泌體研發、AI智慧研發及製程開發，串聯原料特性分析、品質管理與終端應用，協助品牌縮短產品開發流程，並銜接後續量產需求。

在海外市場布局方面，訊聯細胞智藥已將日本、東南亞及拉丁美洲列為拓展市場，此次透過巴黎國際展會，進一步接觸歐洲美妝產業鏈，未來將持續透過國際展會及海外業者交流，尋求更多跨國合作機會。

此外，訊聯細胞智藥也參與全球化妝品產業聚落組織Global COSMETIC Cluster（GCC）十周年相關交流活動，並應駐法國代表處經濟組邀請，出席商務媒合活動，與法國當地業者接觸。

COSMETIC 360由法國化妝品產業聚落COSMETIC VALLEY主辦，自2015年起舉辦，今年以「REGENERATIONS（再生）」為主題，聚焦肌膚再生、健康長壽、創新傳輸技術及功效評估等領域。隨著全球美妝產業持續朝科學化及高機能保養發展，也為台灣生醫技術跨足國際美妝市場帶來新的發展機會。