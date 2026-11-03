HAPPY GO 點金支付齊發 最高贈7,100點全面助攻周年慶

全台百貨周年慶陸續開跑，繼遠東百貨打頭陣掀起購物熱潮後，遠東SOGO百貨接棒登場。HAPPY GO持續放大點數價值，串聯兌點優惠與數位支付服務，年末加倍寵愛卡友。即日起使用HAPPY GO 300點即可兌換SOGO百貨200元電子紅利券，再抽遠東百貨萬元禮券，使用HAPPY GO App兌點還能再抽Switch 2瑪利歐賽車世界主機組，同時HAPPY GO鼓勵卡友享受數位化的便捷服務體驗，周年慶期間使用HAPPY GO Pay消費最高享7,100點點數回饋，全面助攻年末消費熱潮。

首先，遠東SOGO百貨各分店周年慶即將熱鬧開打，遠東SOGO百貨中壢館於明日揭開序幕，緊接著忠孝館及復興館接續登場。對此，HAPPY GO針對遠東SOGO百貨不同分店規劃專屬兌換專區，即日起至HAPPY GO App點選「點數兌換」中「紅利券」選項，即可使用300點兌換200元紅利券，數量有限兌完為止。

串聯遠東集團線上線下全通路的行動支付工具HAPPY GO Pay則推出最高贈7,100點優惠，針對不同通路更規劃多重優惠活動，首先，於百貨、網購通路消費滿3,000元贈150點、滿6,000元贈300點；量販、飯店、電信通路則滿1,000元贈50點；而於上述指定通路周年慶首四日消費再加碼贈點，百貨、網購通路滿36,000元贈2,000點、綁定台新銀行、第一銀行、滙豐銀行支付滿8萬元再贈4,000點，而綁定遠東商銀、中國信託（僅限中國信託遠東SOGO聯名卡）及第一銀行信用卡累積消費滿2萬元再享抽5,000點機會，消費金額越高抽獎機會越多。

而HAPPY GO Pay再加碼祭分期專屬禮遇活動，即日起至12月31日於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、遠東Garden City及TheMall遠企購物中心，單筆分期滿1萬元直接贈100點，綁定滙豐銀行分期滿2萬元再贈300點、滿5萬元贈600點，鼓勵卡友在周年慶期間綁定HAPPY GO Pay享受便捷的數位化購物體驗。

HAPPY GO持續串聯各通路夥伴，整合點數、支付與金融服務，提供卡友更多元、豐富的消費服務。此次更特別攜手星展銀行祭出期間限定周年慶四重好康優惠活動，首先使用HAPPY GO Pay綁定星展HAPPY GO聯名卡於指定商店消費即享點數6倍贈，累積消費滿3,000元再贈150點；第二重使用星展HAPPY GO聯名卡於指定八大通路累積消費滿5,000元贈300點。

第三重歡慶遠東Garden City開幕，持星展HAPPY GO聯名卡於遠東Garden City單筆消費滿500元贈40點，每月最高可獲得200點；最後使用HAPPY GO Pay綁定星展HAPPY GO聯名卡，於指定通路單卡每周累積消費滿2萬元，即可參加當周抽5,200點活動。HAPPY GO持續串連各通路夥伴，整合點數、支付與金融服務，以多元回饋放大消費價值，為周年慶買氣再添動能。

HAPPY GO不僅鼓勵卡友把握周年慶優惠享受聰明、精彩消費體驗之外，更首創「點數安全鎖」服務，讓卡友可以輕鬆一鍵開啟或關閉兌點功能，自主掌握兌換時機陪伴卡友年末快樂加倍。