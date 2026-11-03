中華郵政11月20日發行「寶可夢郵票小全張」及限量集郵商品

中華郵政公司將於115年11月20日發行「寶可夢郵票小全張」1款，限量30萬張，每張內含10枚郵票，面值均為8元，歡迎民眾至各地郵局、世界郵展現場、郵政博物館及i集郵洽購（每人限購2張郵票），或11月17日上午8時30分起於「i集郵」訂購（每筆訂單限購2張）及附帶發行品。

寶可夢集郵商品將於全臺901郵局、世界郵展現場、6間寶可夢主題郵局及i集郵發售，民眾可提前自11月4日上午8時30分至11月16日下午11時59分於「i集郵」預購，訂單金額每滿1,000元（不含運費），即贈送皮卡丘伊布迷你便利箱1個，可累贈，數量有限，送完為止，另購買商品全套組（每組售價$3,200），加贈皮卡丘購物袋1個，每筆訂單限購3組，限量500組。

為饗郵迷，郵票發行首日設置3場臨時郵局（世界郵展現場、臺中民權路郵局、新興郵局）、6間寶可夢主題郵局（臺北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、臺中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局）、6組寶可夢主題郵筒（臺北信義郵局、臺北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局）等。