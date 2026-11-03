永和頂溪公辦都更簽約 漢皇估總銷逾400億、每坪房價站上百萬

新北市永和頂溪公辦都更案邁入開發階段。漢皇集團旗下漢庭營造今日與新北市住宅及都市更新中心簽署「頂溪捷運周邊地區公辦都市更新案（A區）」實施者契約，預計興建約1400戶住宅，全案總銷估逾400億元，漢皇分回可售金額約220億元。漢皇集團副董事長孫鼎翔更預估，未來每坪售價將突破百萬元，有機會挑戰永和大陳社區每坪124萬元的高價紀錄。

頂溪公辦都更案位於捷運頂溪站2號出口西側，整體更新範圍約5.6公頃，市府將全區劃分為A、B、C三區，採分期分區方式開發。其中A區基地面積約1.68公頃，更新前共有395戶、449名所有權人，因建築老舊、巷弄狹窄，長期面臨公共安全及防災問題，今日簽約，成為全區首波啟動的更新單元。

依規劃，A區未來將興建4棟地上28至35層、地下6層的住宅及商業複合建築，由日本三菱地所設計操刀建築外觀，最快2031年第三季動工。基地將規劃地下連通道直通捷運頂溪站，低樓層引進商業空間，並設置中央公園、地下公共停車場、市民活動中心及公共托老等設施。

對於市場關注的未來房價，孫鼎翔表示，頂溪具備捷運一站直達台北市的地段優勢，加上營建成本持續攀升，預期單價將站上百萬元。不過，他也強調，建案並非一味追求創新高，順利銷售仍是重要考量。

新北市長侯友宜表示，永和發展較早、人口密度高，市府將持續推動大面積都市更新，期盼透過A區率先啟動，加速帶動B、C區開發。漢皇集團則表示，簽約後將儘速啟動地主說明會與都市更新事業計畫作業，推進後續整合程序。