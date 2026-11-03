漢神百貨持續深化國際精品百貨定位與品牌版圖，特別引進日本殿堂級手工眼鏡品牌「金子眼鏡店」，不僅締造品牌在全台百貨設立專櫃的首例，更是深耕南台灣市場的「1號店」，為南部高端精品時尚圈注入純正的日式職人美學。

源自日本眼鏡聖地福井縣鯖江市的金子眼鏡，創立以來始終秉持對手作工藝的極致追求。品牌堅持「自社一貫生產」模式，由自有工廠與專業職人團隊，以繁複且嚴苛的手工工序，一步一步琢磨出獨一無二的鏡框，並以直營方式直接傳遞到顧客手中。

每支金子眼鏡的誕生皆歷經超過200道精密細緻的製作工序，從板料裁切、弧度塑型到多道手工拋光，職人們傾注全副心力細緻雕琢每一個環節，讓每一副眼鏡不僅是光學配件，更是具備溫潤手感與靈魂的藝術品。

金子眼鏡台灣董事長秋田徹表示，在南台灣開設第一家店，希望為顧客帶來更便利的選鏡體驗，並提供直營店獨家齊全的品項與頂級服務。

為實踐極致款待之道，特別引進「全台獨家頂級驗光室」，結合精密儀器與專業驗配流程，打造量身訂製般的舒適配戴感。

為慶祝開幕，品牌隆重呈獻兩大海外限定焦點系列：ISSEY MIYAKE系列「COIL」：以連續螺旋線圈結構為靈感，將前衛幾何美學完美揉合於太陽眼鏡中。鏡架展現β鈦材質輕盈俐落、柔韌而堅固的獨特魅力，帶來無負擔的舒適配戴感，建議售價26,800元。

頂級蒔繪系列：移植鯖江河和田地區傳統漆藝「蒔繪」，由國寶級漆藝師傅於鏡身細膩繪製，結合鉑金、黃金與珍珠母貝鑲嵌，提供世上獨一無二的客製化專屬珍藏，建議售價52,800元。

漢神百貨新櫃 引進日本殿堂級手工眼鏡品牌「金子眼鏡店」。漢神提供