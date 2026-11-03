快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

國城建設台南寳實二代30天熱銷102戶 超越一期紀錄市場驚艷

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
國城台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績。國城／提供
國城台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績。國城／提供

國城建設台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績，市場驚艷不斷。

上市建商主管說，品牌建商國城插旗台南東區平實特區的大型公辦都更案「國城寳實」，全新二期「寳實二代」正式公開，根據最新實價登錄揭露資訊，「寳實二代」開始潛銷起算，30天成交102戶，打破一期單月94戶銷售紀錄，佔台南市心的中西區、東區、北區預售屋成交量的66%，代表市中心每成交3戶預售屋就有2戶是「寳實二代」，強大的銷售力令人稱奇。

此外，「寶實二代」更以每坪單價68.9萬元的佳績，創下2026預售屋單價王，主因在於「寳實二代」集結9大設計團隊，邀請操刀藍瓶咖啡空間的室內設計師，打造其在台首個住宅作品，並整合建築、景觀與室內等跨國團隊，透過材質、光線與空間尺度的細膩安排，串聯建築外觀、戶外綠意與居住空間，為平實特區勾勒兼具舒適與質感的生活樣貌。

國城建設指出，深耕台南特別打造「店面三年免租金計劃」扶植特色店家，以米其林為目標布局餐飲，打造美好生活，借鏡日本都市更新重視街區規劃與長期經營的思維，減輕特色店家創業初期的租金負擔，吸引經營者投入產品、服務與空間，不只打造居住空間，更涵養街區風格，成就從容雅緻的日常生活。

國城建設進一步表明，在台南布局米其林餐廳的規劃，延續過去於高雄引進「Liberté」法式料理、「承 Sho」日本料理，以及「雋 GEN」粵菜餐廳、旗下餐廳陸續獲得米其林星級肯定的經驗，將對空間與生活細節的重視延伸至餐飲與款待體驗，國城建設期望透過住宅、店面與餐飲的串聯，從蓋好房子走向經營好生活，讓「從好工作，回到好生活」的品牌期待逐步落實於台南日常。

「寳實二代」坐落台南東區平實特區核心，鄰近南紡購物中心商圈與成大生活圈，匯聚購物、餐飲與人文生活機能，兼具東光國小、復興國中的學區優勢，滿足家庭對子女教育與生活品質的期待，交通方面，享有小東路首排、串接大灣交流道，20分鐘直達南科，基地距平實轉運站約250公尺，結合未來捷運藍線規劃與仍在可行性研議中的捷運綠線，具備交通建設發展題材。

尤其基地直面7公頃平實公園第一排，擁有開闊綠意視野與寬闊棟距。產品規劃上，「寳實二代」以「Urban Villa 城市隱森」為核心定位，延續一代城市度假的生活理念，居住純度上，每層僅規劃4至6戶，並結合低公設比，回應自住客群對隱私、安寧與高級質感的期待。

國城台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績。國城／提供
國城台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績。國城／提供

國城台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績。國城／提供
國城台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績。國城／提供

台南 市場 東區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

股海上岸停泊高鐵房市 台中「新高鐵」賣破九成平均天天成交

沙崙成台南發展契機 副市長趙卿惠提4大政策評估方向

台積設廠效應！鳳凰城變房產投資熱區 台灣投資人六年投入5億美元

漢皇：基地條件與整合難增都更門檻 估房市明年改善

相關新聞

台灣松澤防震瞄準建築隔震、高科技設備防護百億藍藍海市場

台灣松澤防震設備公司董事長吳松源表示，在穩健實現「核心摩擦制震器在地精密組裝」的里程碑後，2025年締造近2億元營收，下一步將全面推進「低矮樓層隔震系統」與「高科技高精度設備隔震」兩大前瞻方向，致力從科學園區出發，將世界級防震韌性技術深耕普及至全台灣，挑戰2027年營收5億元目標。

久樘開發再挺基層羽球！捐1.05萬顆新球送進20校 全年扎根選手培育

從賽場競技到日常訓練，品牌建商持續投入基層體育發展。台中市體育總會羽球委員會暨久樘開發於台中市朝馬國民運動中心辦理贈球活動，此次活動整合企業與民間資源，共捐出約3萬顆新舊羽球給32所國高中及小學。

偉翔生技菇類高分子敷料獲雙證審定 揮軍美日及東南亞市場

偉翔生技執行長藍蒼洲表示，2026年營收將突破1億元，並開始獲利。其菇類高分子敷料已獲雙證審定，將揮軍美日及東南亞海外市場。並規劃2028年第4季股票公開發行及登錄興櫃，可望於2029年轉上櫃。

訊聯細胞智藥攜奇士美進軍巴黎美妝展 外泌體新品11月屈臣氏上架

訊聯細胞智藥（7808）攜手台灣奇士美搶攻全球高階抗老與皮膚健康商機，雙方日前共同參與在法國巴黎羅浮宮舉行的「COSMETIC 360」國際化妝品展，展示結合外泌體技術的創新保養產品，並與國際美妝業者交流。雙方合作推出的「外泌體分子導入煥齡修護組」，預計11月正式於全台屈臣氏實體門市上架，進一步擴大外泌體技術的商業化應用。

中華郵政11月20日發行「寶可夢郵票小全張」及限量集郵商品

中華郵政公司將於115年11月20日發行「寶可夢郵票小全張」1款，限量30萬張，每張內含10枚郵票，面值均為8元，歡迎民眾至各地郵局、世界郵展現場、郵政博物館及i集郵洽購（每人限購2張郵票），或11月17日上午8時30分起於「i集郵」訂購（每筆訂單限購2張）及附帶發行品。

永和頂溪公辦都更簽約 漢皇估總銷逾400億、每坪房價站上百萬

新北市永和頂溪公辦都更案邁入開發階段。漢皇集團旗下漢庭營造今日與新北市住宅及都市更新中心簽署「頂溪捷運周邊地區公辦都市更新案（A區）」實施者契約，預計興建約1400戶住宅，全案總銷估逾400億元，漢皇分回可售金額約220億元。漢皇集團副董事長孫鼎翔更預估，未來每坪售價將突破百萬元，有機會挑戰永和大陳社區每坪124萬元的高價紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。