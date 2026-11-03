國城建設台南寳實二代30天熱銷102戶 超越一期紀錄市場驚艷

國城建設台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績，市場驚艷不斷。

上市建商主管說，品牌建商國城插旗台南東區平實特區的大型公辦都更案「國城寳實」，全新二期「寳實二代」正式公開，根據最新實價登錄揭露資訊，「寳實二代」開始潛銷起算，30天成交102戶，打破一期單月94戶銷售紀錄，佔台南市心的中西區、東區、北區預售屋成交量的66%，代表市中心每成交3戶預售屋就有2戶是「寳實二代」，強大的銷售力令人稱奇。

此外，「寶實二代」更以每坪單價68.9萬元的佳績，創下2026預售屋單價王，主因在於「寳實二代」集結9大設計團隊，邀請操刀藍瓶咖啡空間的室內設計師，打造其在台首個住宅作品，並整合建築、景觀與室內等跨國團隊，透過材質、光線與空間尺度的細膩安排，串聯建築外觀、戶外綠意與居住空間，為平實特區勾勒兼具舒適與質感的生活樣貌。

國城建設指出，深耕台南特別打造「店面三年免租金計劃」扶植特色店家，以米其林為目標布局餐飲，打造美好生活，借鏡日本都市更新重視街區規劃與長期經營的思維，減輕特色店家創業初期的租金負擔，吸引經營者投入產品、服務與空間，不只打造居住空間，更涵養街區風格，成就從容雅緻的日常生活。

國城建設進一步表明，在台南布局米其林餐廳的規劃，延續過去於高雄引進「Liberté」法式料理、「承 Sho」日本料理，以及「雋 GEN」粵菜餐廳、旗下餐廳陸續獲得米其林星級肯定的經驗，將對空間與生活細節的重視延伸至餐飲與款待體驗，國城建設期望透過住宅、店面與餐飲的串聯，從蓋好房子走向經營好生活，讓「從好工作，回到好生活」的品牌期待逐步落實於台南日常。

「寳實二代」坐落台南東區平實特區核心，鄰近南紡購物中心商圈與成大生活圈，匯聚購物、餐飲與人文生活機能，兼具東光國小、復興國中的學區優勢，滿足家庭對子女教育與生活品質的期待，交通方面，享有小東路首排、串接大灣交流道，20分鐘直達南科，基地距平實轉運站約250公尺，結合未來捷運藍線規劃與仍在可行性研議中的捷運綠線，具備交通建設發展題材。

尤其基地直面7公頃平實公園第一排，擁有開闊綠意視野與寬闊棟距。產品規劃上，「寳實二代」以「Urban Villa 城市隱森」為核心定位，延續一代城市度假的生活理念，居住純度上，每層僅規劃4至6戶，並結合低公設比，回應自住客群對隱私、安寧與高級質感的期待。

國城台南寳實二代30天熱銷102戶，超越一期紀錄再創佳績。國城／提供