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經部組地熱國家隊鏈結國際能量 開創我國地熱產業新局

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部地質調查及礦業管理中心3日指出，地熱是台灣邁向2050淨零之路不可或缺的前瞻基載能源，北宜花東五大高潛力區（臺北大屯山、宜蘭清水-土場、花蓮瑞穗、臺東霧鹿-延平及知本-金崙）更占全台約八成地熱蘊藏量，地礦中心結合中油及台灣兩大國營事業，推進探採鑽井實力及未來布局規劃。

地礦中心表示，近年積極鏈結國際技術，透過工研院及紐西蘭商工辦事處貿易發展中心，與紐西蘭奧克蘭大學共同完成臺東延平與花蓮瑞穗案場之流場及開發情境模擬，引進國際成熟評估經驗。

地礦中心表示，已與工研院及土耳其Ortadogu鑽探公司跨國合作，今年7月在臺東縣海端鄉利稻極具難度的變質岩區，完成2,049公尺深的鑽井，成功超過4座台北101大樓的深度挑戰，再度刷新國內第一的變質岩連續取芯鑽進深度紀錄，亦探得140°C之高溫。今年度地礦中心引進具自動進桿功能的新型鑽機，將實證台灣在高溫硬岩鑽探的頂尖技術，更將全面升級國內探勘的安全與量能。

地礦中心3日舉辦「2026地熱永續與技術前瞻論壇－熱啟新局」，並由紐西蘭商工辦事處貿易發展中心參與協辦，全面展現國內地熱豐碩投入與國際合作成果。

地礦中心表示，這次論壇特別安排「地熱探勘鑽探團隊表揚活動」，正是要向長期默默奉獻、在第一線忍受高溫與惡劣環境的鑽探專業團隊及幕後無名英雄致上最高敬意。臺灣地熱推動面臨基層調查與鑽探人才短缺的挑戰，這群職人櫛風沐雨，日夜不懈，在惡劣的山區地質環境中，協助國家向地底挺進累積超過18孔鑽井、總進尺深度超過14,000公尺，順利在臺北馬槽地區測得245°C、花蓮瑞穗地區測得之184°C之高溫，用汗水與實力驗證臺灣地熱的巨大潛能。

地礦中心主任徐銘宏表示，建構國家基礎建設所需地質資料、設法降低地下的不確定性，是地礦中心的關鍵任務，亦為再生能源轉型的重要支柱。地熱發展有賴各界長期投入與協力合作，期透過論壇將政府累積的技術經驗回饋整個產業，未來地礦中心將持續深化地熱資源調查、精進探勘技術並推動資料公開應用，協助產業降低開發風險。

國家隊 能量 宜蘭

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