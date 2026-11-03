房價未止跌 李同榮為何喊「今年底至明年初為購屋甜蜜點」？

2026年六都前十月建物買賣移轉棟數出爐，累計169,178棟，較去年同期168,785棟微增0.23%；10月單月17,566棟，月減2.11%、年增3.40%。在房市歷經信用緊縮與交易低迷後，吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮表示，市場交易量逐漸出現回穩訊號，今年第1季將會是這波房市修正期間交易量的最低點。

李同榮指出，交易量轉正不代表房價止跌，但代表市場流動性可能正逐漸改善。尤其隨著年底地方選舉即將落幕，政策不確定因素可望降低，加上房價持續修正、年底賣方讓價壓力增加，以及股市震盪可能帶動部分資金重新配置，七大有利因素逐漸匯集，2026年底至2027年初可能成為這波房市修正以來難得的購屋甜蜜期。

李同榮指出，前十月交易量微幅轉正，房市逐漸脫離急凍期。六都前十月交易量雖然僅年增0.23%，但市場已出現止穩跡象。其中，高雄市年增9.22%、台北年增市5.70%、新北市年增2.12%；台中市年減7.40%、桃園市年減3.02%、台南市年減1.87%，顯示各區域市場表現明顯分化。

李同榮分析，建物買賣移轉棟數包含過去預售屋完工交屋，不能完全視為當期成屋買氣，但整體移轉量逐漸回穩，仍可視為房市流動性改善的初步訊號，「量能回穩是市場轉機，價格合理化才是復甦根基。」

李同榮認為，年底可能出現購屋甜蜜點，並非單一因素造成，而是政策、價格、供需、資金與市場心理等七大條件逐漸形成交會。

第一、政策面

選後政治不確定性降低，政策有望回歸經濟基本面。李同榮指出，這是年底最值得關注的關鍵因素。地方選舉期間，政府房市政策往往面臨高房價民怨、居住正義與產業景氣的多重壓力，政策調整容易受到選情氛圍牽動。

他表示，11月底選舉結束後，選情不確定性可望降低，政府有機會更務實檢視房貸資金、信用管制及換屋需求，適度調整過度緊縮的政策。「選前政策顧民意，選後政策看經濟；房市不求強刺激，只求合理鬆綁」，選後不代表央行必然放寬信用管制，真正值得期待的是政策調整能更符合市場基本面，減少不必要的交易阻力。

第二、技術面

交易量先回溫，房價尚未全面止跌。李同榮從技術面分析，RE-BKD值，建照量、開工量分別與使照量尚未黃金交叉，RE-OBV交易動能未完成提升，RE-MACD交易價短期動能尚未轉正，顯示房價尚未止跌。

李同榮指出，房市景氣循環通常是交易量先落底，房價後止跌。當市場交易逐漸恢復，但價格仍處修正階段時，買方反而較容易取得合理成交條件。目前部分區域屋主已逐漸接受市場現實，價格認知差距開始縮小，議價成交機會增加。

第三、供給面

年底建商去化庫存，讓價誘因增加。李同榮分析，年底建商面臨年度業績結算、庫存去化與資金調度需求，部分建案可能透過價格優惠、付款條件調整或其他促銷方案加速成交。尤其供給量較大、銷售速度偏慢的區域，買方可能取得更有利的交易條件。

第四，賣方心態

部分屋主資金調度，成屋議價空間擴大。李同榮指出，持有成本、貸款壓力、換屋需求與資產配置等因素，可能促使部分屋主提高出售意願。當市場買方仍偏謹慎，急售屋主便可能透過合理讓價促成交易。對資金充足、貸款條件明確的自住買方而言，正是積極尋找合適物件的機會。

第五，資金面

信用管制微調，買方資金條件有望逐漸改善。李同榮說，央行先前已針對部分換屋及建商融資條件進行調整，顯示政策開始兼顧金融穩定與市場正常運作。若選後政策進一步朝精準管理方向調整，有助於降低部分自住與換屋族的資金障礙。不過，買方仍須以銀行實際核貸條件為準，不宜將未來鬆綁預期視為既定事實。

第六、股房輪動面

股市高檔震盪，部分獲利資金可能轉向房市。李同榮分析，近年台股受AI產業帶動，累積可觀漲幅，但當股市處於高檔震盪階段，部分投資人可能選擇獲利了結，重新調整資產配置。

尤其房市經過一段時間修正，若房價逐漸合理化，加上選後政策環境趨於明朗，可能吸引部分股市獲利資金轉向不動產，特別是自住換屋、高資產族群及優質地段的長期置產需求。

不過，李同榮認為，股市資金並非必然流入房市，仍須視股市走勢、房貸條件與不動產投資報酬而定，「股市震盪促使資金重新配置，房價修正則創造資金進場契機。」

第七、需求面

市場仍處買方優勢，選擇權與議價權兼具。李同榮表示，當前房市尚未出現全面搶購或追價現象，買方有較充裕的時間比較地段、產品、價格與付款條件。一旦未來市場信心逐步恢復，部分優質物件的議價空間可能縮小。因此，現階段買方最大的優勢，不只是房價有機會更合理，而是同時擁有較多選擇權與議價權。

李同榮指出，許多購屋者總希望買在房價最低點，卻忽略房價真正落底時，往往交易量已經明顯回升，賣方讓價意願也可能逐漸降低。真正的購屋甜蜜點，應同時具備三項條件，包括「市場交易逐漸恢復、房價仍有修正空間、買方仍握有議價主導權」。

尤其目前房市K型分化明顯，科技產業與就業人口支撐較強、生活機能成熟的區域，和供給過剩、投資需求偏高的區域，價格修正幅度可能大不相同。因此，年底購屋甜蜜點並不代表所有地區都值得進場，而是有實際需求的買方，可以更積極尋找價格合理、條件優良的物件。

李同榮認為，現階段購屋者對未來房市應抱持審慎樂觀態度，主因交易量逐步回穩、政策調整空間增加，都是正向訊號，但價格修正尚未完全結束，市場也不會全面同步復甦。

對自住購屋族而言，不必因為擔心房價再跌而無限期觀望，也不宜因交易量回溫就急著追價，應以自身財務能力為前提，優先選擇地段、產品及價格合理的物件，並利用年底市場條件爭取最佳成交價格。

李同榮總結指出，六都前十月交易量由負轉正，代表房市流動性可能正在改善，但年底更重要的轉折，將是地方選舉落幕後，政策不確定性降低，搭配房價修正、年底賣方讓價誘因，以及股市震盪可能帶來的資金重新配置，形成買方相對有利的交易環境。

對具備自住需求、資金準備充足的購屋者而言，李同榮認為，2026年底至2027年初可能是值得積極掌握的購屋窗口。「選後政策看經濟，年底買房看議價；量回溫不必追價，價未穩正好議價」，房市不必急著全面翻多，以盤代跌，只有交易量恢復、價格合理化、政策回歸基本面，才能迎來健康而穩定的復甦。