漢皇：基地條件與整合難增都更門檻 估房市明年改善

長期參與雙和地區都更的漢皇集團副董事長孫鼎翔指出，部分基地條件不佳、整合時間長，加上營建造價提高，導致部分建商投入都更意願低；至於明年房市，他觀察旗下建案買方以自住客為主，預期「應該不會比現在差」，舊市區表現將優於重劃區。

孫鼎翔今天出席「頂溪公辦都更案簽約典禮」，會後接受媒體聯訪。漢皇旗下漢庭營造與新北市住宅及都市更新中心簽訂A區實施者契約，後續將推進地主整合及事業計畫作業。

孫鼎翔表示，多數住戶有都更意願，但部分基地條件不佳，整合耗時，未必有建商願意投入；加上營建造價提高，部分案件原有規模不足，或採鋼構設計而難以負擔興建成本，都讓不少建商紛紛對都更案打退堂鼓。

談到此次參與的頂溪公辦都更案，孫鼎翔指出，基地涉及地主眾多，部分房屋位於計畫道路用地，土地沒有容積，影響地主可分配權益，須透過補償方案及爭取相關容積獎勵協調。

新北市政府都市更新處今天表示，位於捷運頂溪站2號出口西側的頂溪公辦都更案，總面積達5.6公頃，過去雖位處核心商圈，但現況房屋多已老舊、巷弄狹窄，存在公共安全與防災隱憂；市府將全區劃分為3區，採分期分區方式開發，A區今天正式簽約。

新北市長侯友宜指出，新北市府近年推動大面積都更，隨著永和大陳都更各單元陸續進入審議與施工階段，緊接著啟動永和頂溪公辦都更，希望透過A區率先啟動，加速帶動B、C區開發。

談到近期房市，孫鼎翔認為，央行今年9月將自然人第2戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成後，客戶有所增加，目前旗下建案以換屋、首購等自住需求為主，購屋主力約35至50歲。

他指出，換屋族對居住空間有一定要求，過去2房為主力，現在是「3房比2房好賣」，另外地點較佳的建案會規劃4房產品，部分個案4房已售罄。

展望明年，孫鼎翔認為，房市可望較目前改善，建案售價不要追求過高，大部分都有銷售機會，市場表現取決於地段，舊市區表現將優於重劃區。