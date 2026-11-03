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東元強勢推出扁線TOP系列動力模組 引領電氣化及AIDC動力革命

聯合新聞網／ 綜合報導
東元電機將車用扁線繞組技術延伸至工業領域，推出TOP系列扁線馬達，拓展多元應用。
東元電機將車用扁線繞組技術延伸至工業領域，推出TOP系列扁線馬達，拓展多元應用。

隨著AI算力、智慧製造及電氣化趨勢加速發展，市場對高效率、高功率密度及小型輕量化動力系統的需求持續攀升。

東元電機將成熟應用於電動車的扁線繞組技術進一步延伸至多元場域，推出次世代扁線馬達TOP (TECO Optimized Power)系列動力模組，應用範圍涵蓋AI資料中心（AIDC）、工業泵浦、鼓風機、空氣壓縮機、輸送系統，以及新能源載具、與無人機等，以更高功率密度、更小體積與更佳能源效率，提升動力系統能效與配置彈性。

車用技術跨域延伸 TOP系列扁線馬達刷新能效

東元TOP系列扁線馬達主打高功率密度、小型化與高能源效率，滿足不同產業動力需求。
東元TOP系列扁線馬達主打高功率密度、小型化與高能源效率，滿足不同產業動力需求。

東元聚焦次世代動力核心，將電動車領域成熟的扁線繞組技術導入工業馬達領域，突破傳統圓線繞組限制，透過兩大核心技術創新，提升工業馬達的能源效率。

首先，採用扁線繞組設計，使銅線緊密貼合槽型排列，大幅拉高槽滿率與空間利用率

其次，透過縮短扁線端部結構優化馬達內部空間配置與耐震性，進一步改善熱傳導與散熱表現

同時，採用耐熱度更高的H級絕緣系統，可延長馬達運行壽命至少50%，為工業動力帶來更高效率與可靠性。

在結構優化下，東元TOP系列扁線馬達體積較傳統機種縮小達40%，顯著降低設備佔地面積，讓狹窄空間的配置更具彈性。

對比標準37千瓦的IE4感應馬達，東元TOP系列扁線馬達在各項性能指標上均大幅提升，包括功率密度提升70%，重量由超過300公斤降至90公斤以下，最高運轉轉速提升200%，滿載效率更從94%推升至96%，超越IE5能效等級。

東元展示傳統感應馬達與IE5+工業級馬達，呈現不同馬達的規格與設計差異。
東元展示傳統感應馬達與IE5+工業級馬達，呈現不同馬達的規格與設計差異。

在通用工業領域，這項動力技術可深度整合於關鍵轉動設備，包括支援輸出穩定氣壓的空氣壓縮機、流體循環的工業泵浦、維持高效通風冷卻的鼓風機，以及推動產線物料高效搬運的輸送帶系統。

此外，東元亦依不同工況彈性配置繞組，以分布繞組因應新能源載具驅動，並以集中繞組支援高精密機器人關節模組與無人機動力，且產品兼具高製程可塑性與自動化生產優勢，在確保品質穩定之餘，全方位滿足不同應用領域對高密度動力與可靠度的要求。

布局 AI 資料中心液冷系統 打造低碳高效算力基礎建設

東元布局AI資料中心電力與冷卻系統，涵蓋CDU、UPS及能源管理等基礎設施。
東元布局AI資料中心電力與冷卻系統，涵蓋CDU、UPS及能源管理等基礎設施。

隨著生成式AI帶動算力需求飆升，資料中心的電力消耗及散熱需求同步攀升，冷卻系統的能源效率也成為AIDC基礎建設的重要環節。東元TOP系列扁線馬達可進一步切入AI資料中心液冷系統，應用於冷卻液分配裝置（CDU）的泵浦。

藉由扁線馬達高效率、高功率密度及小型化的特性，提升泵浦運轉效率並降低設備空間需求，有助於CDU朝更高效率、更緊湊的系統設計發展，並因應AI資料中心長時間、高負載運轉對可靠度的要求。

東元致力發展扁線馬達，從單一車用技術，升級為跨產業的高效動力平台...

2026年適逢東元成立70週年，東元表示將以動力技術回應產業轉型需求，秉持「Move to Lead 開創新局」的精神，持續推動核心技術升級與跨域應用，為全球電氣化與永續轉型提供關鍵動能。

東元 算力 東元電機 電動車

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