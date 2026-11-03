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奇士美攜手訊聯拓展國際美妝商機 新品登上巴黎 COSMETIC 360展會

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
駐法國代表大使郝培芝（左二）、奇士美總經理李琳媛（右二）、經濟部國際貿易署駐法國台北代表處經濟組組長吳嘯吟（右一）與訊聯細胞智藥特助蔡憶翎（左一）於羅浮宮展示台灣美妝結合外泌體的新品。訊聯智藥／提供
駐法國代表大使郝培芝（左二）、奇士美總經理李琳媛（右二）、經濟部國際貿易署駐法國台北代表處經濟組組長吳嘯吟（右一）與訊聯細胞智藥特助蔡憶翎（左一）於羅浮宮展示台灣美妝結合外泌體的新品。訊聯智藥／提供

訊聯智藥（7808）3日表示，日前攜手台灣奇士美參與巴黎羅浮宮舉辦的全球化妝品盛事「COSMETIC 360」國際展會，成功擄獲歐洲買家目光。

訊聯智藥表示，此次參展不僅印證台灣外泌體技術從研發、設計到商業化的完整競爭力，也為台灣先進技術切入全球皮膚健康市場打開新的合作契機，11 月更將正式上市登陸巴黎的新品「外泌體分子導入煥齡修護組」，於全台屈臣氏實體門市上架銷售。

「為什麼我們堅持帶這款產品去巴黎?」奇士美總經理李琳媛表示，奇士美長期關注熱老化對肌膚的影響，針對濕熱氣候的滲透型保養品牌「PuraVida 璞若美得」，顧客的整體回購率超過 60%，在東南亞也取得外銷實績。隨著全球氣候暖化，本就有意擴大海外市場，近來發現訊聯外泌體從溫度、濕度、熱輻射環境來說，都具有Skin Longevity 的潛力。此次推出的外泌體分子導入煥齡修護組，便運用訊聯細胞智藥外泌體凍晶粉，發展整合式保養方案。透過巴黎展會與海外業者交流，品牌也進一步了解國際市場對產品質地及使用體驗的回饋。

「這次，我們把台灣的保養、美妝帶到巴黎了!」駐法國代表大使郝培芝表示，繼芒果特攻隊打入法國高端連鎖超市，台灣跨領域源源不絕的創新尤其是生醫與美妝，具有科學實證基礎,相當有機會以法國市場為入口，讓更多歐洲市場看見台灣之光。

訊聯智藥總經理李黛苹博士表示，外泌體產業要從技術研發走向商業化，關鍵在於原料品質、製程穩定性及規模化生產能力。訊聯透過 Exosome Foundry 整合外泌體研發、AI 智慧研發與製程開發，串聯原料特性分析、品質管理及終端應用，協助品牌加速產品開發並銜接量產需求。將持續透過國際展會及海外業者交流，擴大繼日本、東南亞及拉丁美洲以外的市場。

展會期間，訊聯智藥與 LVMH、L’Oréal 研發團隊交流,針對再生科技於美妝領域的應用方向及研發趨勢交換意見。訊聯也參與 Global COSMETIC Cluster（GCC）十周年相關國際交流活動，並應駐法國代表處經濟組邀請，出席商務媒合活動，與法國當地業者接觸，探索潛在合作機會。

訊聯智藥指出，COSMETIC 360係由法國化妝品產業聚落 COSMETIC VALLEY 主辦，自 2015 年起舉辦，聚焦化妝品產業創新與技術發展。今年展會以「REGENERATIONS(再生)」為主題,涵蓋肌膚再生、健康長壽、創新傳輸技術及功效評估等方向，吸引國際美妝產業關注。

美妝 巴黎 歐洲

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