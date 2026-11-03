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全家擴大健康志向商品布局 輕盈正餐、減糖麵包同步上陣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家擴大健康志向商品布局，輕盈正餐、減糖麵包同步上陣。全家／提供
全家擴大健康志向商品布局，輕盈正餐、減糖麵包同步上陣。全家／提供

看準消費者健康意識提升，飲食需求逐漸朝向兼顧美味與營養均衡發展，超商業者持續擴大健康食品布局。全家便利商店瞄準秋冬飲控商機，旗下「健康志向」系列以「餐食輕享化、經典麵包減糖化」為兩大產品策略，推出六款新品，涵蓋99元輕盈系正餐及39元減糖麵包，從日常主餐到早餐、午後點心切入，搶攻消費者健康飲食需求。

「健康志向」全新「輕享應援」系列推出「菠菜牛肉蛋拌飯」、「蔥鹽雞腿排飯」及「雞肉波奇沙拉」3款99元正餐，選用多元穀物或馬鈴薯等優質澱粉作為主食來源，搭配蔬菜與肉、蛋等食材，兼顧營養均衡，並以輕調味呈現熟悉的家常滋味；而今年新出的減糖麵包系列，同步推出「黑芝麻紅豆麵包」、「焙煎核桃乳酪貝果」及「莓果穀物燕麥餐包」3款39元新品，較架上同類商品減糖35%至55%，涵蓋台式甜餡、鹹香乳酪與果香穀物，滿足不同口味偏好，搭配指定飲品享59元組合價。

「全家」搶攻「輕盈系正餐」商機，攜手國家級營養師楊承樺推出全新「輕享應援」系列，以「優質澱粉、清爽調味、家常風味」為三大開發方向，從炒飯、燴飯等熟悉料理汲取靈感，並結合近年受外食族青睞的波奇碗形式，透過主食組成與醬汁搭配，推出3款99元正餐新品，搭指定飲品享109元組合價，讓飲食調控也能享有豐富滋味。「菠菜牛肉蛋拌飯」以花椰菜米搭配大麥仁、布格麥、五穀米等優質澱粉為主，選用菠菜、牛肉與蛋搭配穀飯，融合蔬菜清香與肉蛋風味；「蔥鹽雞腿排飯」使用調味天然的蔥鹽醬取代燴汁，帶出雞腿排香氣，保留家常雞腿飯的鹹香滋味，同樣搭配多元穀飯，兼顧主食飲控與滿足感；「雞肉波奇沙拉」則結合雞肉、多樣蔬菜與馬鈴薯，以豐富配料堆疊多層次口感，滿足外食族兼顧營養均衡與美味的日常需求。

今年5月「全家」率便利商店之先推出「減糖麵包」系列，其中以「焙煎小麥鹽可頌」及「小菠蘿麵包」的經典口味最受歡迎，觀察購買會員逾六成為30至49歲中壯年消費者，反映經典口味融合減糖設計，切中中壯年族群兼顧美味與飲食調控的需求。延續「經典口味減糖化」開發方向，鎖定台式甜餡、鹹香貝果與果香穀物，推出3款39元新品：「黑芝麻紅豆麵包」以芝麻香氣襯托紅豆餡的甜香，較架上同類商品減糖35%；「焙煎核桃乳酪貝果」結合核桃與乳酪風味，口感富有嚼勁、滋味鹹香，較架上同類商品減糖45%；「莓果穀物燕麥餐包」以莓果酸甜交織穀物香氣，較架上同類商品減糖55%；加上既有小菠蘿麵包與焙煎小麥鹽可頌兩款高人氣商品，集結5款甜鹹選擇，滿足早餐及午後點心等多元情境，搭配指定飲品享49元起組合價，提供消費者更多元、便利的日常減糖選擇。

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