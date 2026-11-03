從在地深耕走向國際 懷世代營運賦能臺灣思辨教育

Lead For Taiwan（LFT；社團法人臺灣領導未來協會）與懷世代公益加速器等合作單位共同舉辦的「2026 國際思辨教育論壇：NEXUS 思辨交會點」圓滿落幕。除了跨國教育大師的精彩對談，背後長期扮演營運催化劑的懷世代公益加速器（以下簡稱懷世代），成為推動臺灣思辨教育規模化與國際化的重要後盾。懷世代透過營運轉型架構與跨界資源注入，協助 LFT 從教學研發逐步拓展至國際對話舞台，展現公益組織透過營運賦能放大社會影響力的運作模式。

論壇交流現場打破傳統演講邊界，透過講者與觀眾雙向近距離對話，深化思辨議題交鋒。

放大的不只是規模 而是系統性支持

「臺灣從不缺有熱情、有專業的社會創新者，缺的是能陪伴組織持續成長的支持系統。」懷世代執行長陳炳甫指出，許多教育非營利組織創辦人因看見現場問題而投入，但隨著服務擴大，常面臨募款、行政與組織治理等營運瓶頸。教育非營利組織在不同發展階段面臨不同課題，從最初的教學研發與教師培力，到組織治理、營運模式及國際合作，皆需要相應的系統支持。懷世代透過釐清核心價值、建立多元營運模式及建構人才影響力系統三大策略，協助 LFT 形成「支持營運、培力教師、影響學生、累積成果、吸引資源」的正向循環。

懷世代公益加速器副執行長陳欣媛於論壇開幕式致詞，強調思辨教育對台灣長期人才發展與社會理性溝通的基礎性影響。

跨界資源助攻 讓第一線教師不再孤軍奮戰

面對 108 課綱推行下思辨素養知易行難的教學痛點，懷世代深知第一線教師在課程進度與班級經營的雙重壓力下，獨自開發新教法極其辛苦。「教育不能只要求老師改變，整個社會都應該共同支持老師。」也因此懷世代致力於建構跨界資源整合平台，連結企業 ESG 資源、基金會長期研發補助與 NPO 的專業教材，將抽象理念轉化為課堂可用的對話鷹架與共學機制。懷世代表示，一位獲得支持的教師，影響的是未來多屆的學生，這是一筆回報深遠的影響力投資。

臺北市成功高中校長劉晶晶（左）、瑞士社會科學及哲學高中教師 Aliena Wagner（中）與新加坡共和理工學院高級研究員 Dr. Yeong Poh Kiaw（右）展開深度國際交流對話

雙向國際對話：把世界帶進教室 將臺灣帶向世界

在國際交流方面，懷世代認為，本次論壇邀請瑞士、新加坡等國際教育家對話，讓臺灣從國際教育的學習者，轉型為能貢獻民主社會與課綱改革經驗的參與者。未來期待能進一步共同研發教材與建立跨國教師社群，將臺灣的教室帶向世界。

懷世代強調，思辨不是為了讓孩子更會辯論，而是建立面對世界的獨立思考、資訊判斷與理解差異能力。思辨教育不應只發生在學校，家庭傾聽與社會尊重多元觀點皆是思辨的一部分。未來懷世代將與 LFT 持續合作，支持 LFT 建立穩健營運模式、建構教師長期支持網絡，並建立具說服力的社會影響力衡量方式，讓思辨教育在臺灣深耕扎根。