快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

從在地深耕走向國際 懷世代營運賦能臺灣思辨教育

聯合新聞網／ 綜合報導
2026 國際思辨教育論壇10/31於植境登場，主辦單位 Lead For Taiwan 攜手教育部青年發展署副署長諶亦聰（前排左二）、懷世代公益加速器副執行長陳欣媛（前排右三）等跨領域產官學貴賓為兩天的論壇揭開序幕。
2026 國際思辨教育論壇10/31於植境登場，主辦單位 Lead For Taiwan 攜手教育部青年發展署副署長諶亦聰（前排左二）、懷世代公益加速器副執行長陳欣媛（前排右三）等跨領域產官學貴賓為兩天的論壇揭開序幕。

Lead For Taiwan（LFT；社團法人臺灣領導未來協會）與懷世代公益加速器等合作單位共同舉辦的「2026 國際思辨教育論壇：NEXUS 思辨交會點」圓滿落幕。除了跨國教育大師的精彩對談，背後長期扮演營運催化劑的懷世代公益加速器（以下簡稱懷世代），成為推動臺灣思辨教育規模化與國際化的重要後盾。懷世代透過營運轉型架構與跨界資源注入，協助 LFT 從教學研發逐步拓展至國際對話舞台，展現公益組織透過營運賦能放大社會影響力的運作模式。

論壇交流現場打破傳統演講邊界，透過講者與觀眾雙向近距離對話，深化思辨議題交鋒。
論壇交流現場打破傳統演講邊界，透過講者與觀眾雙向近距離對話，深化思辨議題交鋒。

放大的不只是規模 而是系統性支持

「臺灣從不缺有熱情、有專業的社會創新者，缺的是能陪伴組織持續成長的支持系統。」懷世代執行長陳炳甫指出，許多教育非營利組織創辦人因看見現場問題而投入，但隨著服務擴大，常面臨募款、行政與組織治理等營運瓶頸。教育非營利組織在不同發展階段面臨不同課題，從最初的教學研發與教師培力，到組織治理、營運模式及國際合作，皆需要相應的系統支持。懷世代透過釐清核心價值、建立多元營運模式及建構人才影響力系統三大策略，協助 LFT 形成「支持營運、培力教師、影響學生、累積成果、吸引資源」的正向循環。

懷世代公益加速器副執行長陳欣媛於論壇開幕式致詞，強調思辨教育對台灣長期人才發展與社會理性溝通的基礎性影響。
懷世代公益加速器副執行長陳欣媛於論壇開幕式致詞，強調思辨教育對台灣長期人才發展與社會理性溝通的基礎性影響。

跨界資源助攻 讓第一線教師不再孤軍奮戰

面對 108 課綱推行下思辨素養知易行難的教學痛點，懷世代深知第一線教師在課程進度與班級經營的雙重壓力下，獨自開發新教法極其辛苦。「教育不能只要求老師改變，整個社會都應該共同支持老師。」也因此懷世代致力於建構跨界資源整合平台，連結企業 ESG 資源、基金會長期研發補助與 NPO 的專業教材，將抽象理念轉化為課堂可用的對話鷹架與共學機制。懷世代表示，一位獲得支持的教師，影響的是未來多屆的學生，這是一筆回報深遠的影響力投資。

臺北市成功高中校長劉晶晶（左）、瑞士社會科學及哲學高中教師 Aliena Wagner（中）與新加坡共和理工學院高級研究員 Dr. Yeong Poh Kiaw（右）展開深度國際交流對話
臺北市成功高中校長劉晶晶（左）、瑞士社會科學及哲學高中教師 Aliena Wagner（中）與新加坡共和理工學院高級研究員 Dr. Yeong Poh Kiaw（右）展開深度國際交流對話

雙向國際對話：把世界帶進教室 將臺灣帶向世界

在國際交流方面，懷世代認為，本次論壇邀請瑞士、新加坡等國際教育家對話，讓臺灣從國際教育的學習者，轉型為能貢獻民主社會與課綱改革經驗的參與者。未來期待能進一步共同研發教材與建立跨國教師社群，將臺灣的教室帶向世界。

懷世代強調，思辨不是為了讓孩子更會辯論，而是建立面對世界的獨立思考、資訊判斷與理解差異能力。思辨教育不應只發生在學校，家庭傾聽與社會尊重多元觀點皆是思辨的一部分。未來懷世代將與 LFT 持續合作，支持 LFT 建立穩健營運模式、建構教師長期支持網絡，並建立具說服力的社會影響力衡量方式，讓思辨教育在臺灣深耕扎根。

教育 Nexus 公益 成長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

從在地深耕走向國際 懷世代營運賦能臺灣思辨教育

懷世代公益加速器協助LFT推動思辨教育規模化與國際化，透過營運轉型、跨界資源及教師支持，深化臺灣教育影響力。

六都房市交易量翻正！李同榮：年底七大利多匯集、購屋甜蜜期來了

房市買氣逐漸回穩，年底有望迎來購屋甜蜜期。2026年六都前十月建物買賣移轉棟數出爐，累計169,178棟，年增0.23%，終結先前負成長態勢。房市趨勢專家李同榮指出，今年第1季可能已是這波房市修正期間的交易量最低點，隨著年底地方選舉落幕、房價持續修正，加上建商與屋主讓價壓力增加、股市資金可能重新配置等七大有利因素匯集，2026年底至2027年初有望成為難得的購屋甜蜜期。

永和又有都更大案 5.6公頃頂溪公辦都更案啟動 A區簽約

繼大陳社區之後，永和都市更新再邁大步！新北市政府今（3）日舉辦永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）簽約典禮，本案由新北市住都中心主導公辦，由漢皇團隊獲選實施者。

七大因素逐漸匯集 李同榮：購屋甜蜜點來了！

想買房嗎？房市趨勢專家李同榮今(3)日表示，隨著交易量回升，選舉將落幕，政策不確定性降低，以及年底建商去化庫存，讓價誘因增加，房市正迎來近年難得的「購屋甜蜜期」。

2027經濟關鍵字 投票抽大獎

回顧2026年，美伊衝突震盪能源市場、干擾利率決策，加上美國關稅政策與地緣博弈，持續牽動國際貿易與投資布局，加速全球供應鏈重組。在AI浪潮帶動下，台灣科技產業展現強勁動能，2026年台灣經濟成長率可望挑戰12％，然而在科技產業表現亮眼的同時，台灣亦面臨產業K型分化的挑戰。

創新論壇11/25登場 遠傳總座井琪：打造企業AI新動能

AI趨勢快速發展，從生成式AI（GenAI）進化到AI代理（AI Agent），遠傳電信也持續進化，從「擁有AI」，轉變為「駕馭AI，創造價值」。遠傳總經理井琪形容，如同手握升級版武器（AI工具），將深耕多年的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」戰力倍增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。