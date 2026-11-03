六都房市交易量翻正！李同榮：年底七大利多匯集、購屋甜蜜期來了

房市買氣逐漸回穩，年底有望迎來購屋甜蜜期。2026年六都前十月建物買賣移轉棟數出爐，累計169,178棟，年增0.23%，終結先前負成長態勢。房市趨勢專家李同榮指出，今年第1季可能已是這波房市修正期間的交易量最低點，隨著年底地方選舉落幕、房價持續修正，加上建商與屋主讓價壓力增加、股市資金可能重新配置等七大有利因素匯集，2026年底至2027年初有望成為難得的購屋甜蜜期。

根據統計，六都10月建物買賣移轉棟數17,566棟，月減2.11%、年增3.40%；累計前十月交易量169,178棟，較去年同期168,785棟微增0.23%。其中，高雄年增9.22%居冠，台北年增5.70%、新北年增2.12%；台中則年減7.40%、桃園年減3.02%、台南年減1.87%，區域表現明顯分化。

李同榮表示，建物買賣移轉棟數包含過去預售屋完工交屋，不能完全視為當期成屋買氣，但整體移轉量逐漸回穩，仍可視為市場流動性改善的初步訊號。

他強調，交易量轉正不代表房價止跌，「量能回穩是市場轉機，價格合理化才是復甦根基。」

針對年底房市，李同榮提出七大有利因素，包括選後政策不確定性降低、交易量先於房價落底、建商年底去化庫存、屋主資金調度增加讓價意願、信用管制有望微調、股市資金重新配置，以及買方仍掌握議價主導權。

首先在政策面，李同榮認為，11月底地方選舉結束後，政府有機會更務實檢視房貸資金、信用管制及換屋需求，適度調整過度緊縮的政策。不過，選後不代表央行必然放寬信用管制，關鍵仍在政策能否回歸市場基本面，減少不必要的交易阻力。

其次，從房市景氣循環觀察，通常是交易量先落底，房價隨後才止跌。李同榮分析，目前建照量、開工量與使照量等技術指標尚未出現黃金交叉，交易價短期動能也未轉正，顯示房價修正尚未結束。當市場交易逐漸恢復、價格仍處修正階段，反而有利買方爭取合理成交條件。

供給方面，年底建商面臨年度業績結算、庫存去化與資金調度需求，部分建案可能透過價格優惠、付款條件調整等方式加速成交，尤其供給量較大、銷售速度偏慢的區域，讓價誘因更為明顯。

成屋市場同樣如此。李同榮指出，部分屋主受到持有成本、貸款壓力及換屋需求影響，出售意願可能提高，在買方仍偏謹慎的情況下，急售屋主可能透過讓價促成交易，進一步擴大買方議價空間。

資金面則是另一項觀察重點。李同榮表示，央行先前已針對部分換屋及建商融資條件進行調整，若選後政策進一步朝精準管理方向發展，有助降低自住及換屋族的資金障礙，但買方仍須以銀行實際核貸條件為準。

此外，近年台股受惠AI產業熱潮，累積可觀漲幅，若後續股市處於高檔震盪，部分投資人可能獲利了結，重新調整資產配置。隨著房價逐漸合理化，不排除部分資金轉向不動產，尤其是自住換屋、高資產族群及優質地段的長期置產需求。

李同榮強調，現階段房市仍處買方市場，尚未出現全面搶購或追價現象，購屋族擁有較充裕時間比較物件、價格及付款條件，一旦未來市場信心恢復，優質物件的議價空間反而可能縮小。

他認為，真正的購屋甜蜜點不一定是房價最低點，而是同時具備「市場交易逐漸恢復、房價仍有修正空間、買方仍握有議價主導權」三項條件。

不過，目前房市K型分化明顯，科技產業與就業人口支撐較強、生活機能成熟的區域，與供給過剩、投資需求偏高的區域，價格修正幅度可能大不相同，並非所有地區都適合進場。

李同榮建議，自住購屋族不必因擔心房價再跌而無限期觀望，也不宜因交易量回溫就急著追價，應以自身財務能力為前提，優先挑選地段、產品及價格合理的物件，掌握年底議價機會，「買房不必搶最低價，應該掌握最佳議價時機」，唯有交易量恢復、價格合理化，房市才能迎來健康且穩定的復甦。

資料來源：吉家網