永和又有都更大案 5.6公頃頂溪公辦都更案啟動 A區簽約

繼大陳社區之後，永和都市更新再邁大步！新北市政府今（3）日舉辦永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）簽約典禮，本案由新北市住都中心主導公辦，由漢皇團隊獲選實施者。

新北市政府表示，位於捷運頂溪站2號出口西側的頂溪公辦都更案，總面積達5.6公頃，過去雖位處核心商圈，但現況房屋多已老舊、巷弄狹窄，存在公共安全與防災隱憂。

市府將全區劃分為三區採分期分區方式開發，A區今日簽約啟動，代表整體公辦都更案與頂溪門戶的翻轉跨出關鍵的一步。

漢皇集團表示，個案規劃興建4棟地上28到35層、地下6層集合住宅，總戶數約1,400戶，預計最快於民國120年第3季動工，未來可望創造逾400億元資產價值。

全案以「頂溪·湧現」為願景主軸，由日本三菱地所設計操刀整體開發外型，並以「群山共鳴、溪水波光」為立面發展構想，規劃四棟南北向平行量體呼應新店溪水岸視線，形塑未來的「頂溪中城」成為捷運頂溪站周邊都市再生的雙北國際水岸新門戶。

本案建築整體開發設計團隊「日本三菱地所設計（Mitsubishi Jisho Design Inc.）」副社長大草徹也亦專程自東京來台共襄盛舉，象徵本案自此由在地深耕、公部門推動與國際團隊三方攜手，正式邁入協作新階段。

個案由漢皇集團旗下漢庭營造與新北市住宅及都市更新中心簽約，漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，自簽約日起，漢庭將以嚴謹的權利變換機制、透明的溝通方式，以及可執行的公共承諾，盡速啟動地主說明會與後續事業計畫作業，讓開發時程與公信承諾同步穩健推進。