快訊

費半續挫3.37%、台積電領跌！台股一度下殺767點 44,400點關卡攻防戰

橘子買回家應把網袋拿掉！蒂頭位置怎擺才耐放 多數人都做錯了

iPhone Duo爆內螢幕破裂 三星廣告「神還原災情」狠酸蘋果

聽新聞
0:00 / 0:00

七大因素逐漸匯集 李同榮：購屋甜蜜點來了！

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

買房嗎？房市趨勢專家李同榮今(3)日表示，隨著交易量回升，選舉將落幕，政策不確定性降低，以及年底建商去化庫存，讓價誘因增加，房市正迎來近年難得的「購屋甜蜜期」。

李同榮表示，今年六都前十月建物買賣移轉棟數累計16.9萬棟，較去年同期微增0.23%，房市在歷經信用緊縮與交易低迷後，交易量逐漸出現回穩訊號。

他表示，交易量轉正不代表房價止跌，但代表市場流動性可能正逐漸改善，目前有七大有利買方因素逐漸匯集，2026年底至2027年初將是這波房市修正以來難得的購屋甜蜜期。

七大因素是：

第一，政策面：選後政治不確定性降低，政策有望回歸經濟基本面

這是年底最值得關注的關鍵因素。地方選舉期間，政府房市政策往往面臨高房價民怨、居住正義與產業景氣的多重壓力，政策調整容易受到選情氛圍牽動。

11月底選舉結束後，選情不確定性可望降低，政府有機會更務實檢視房貸資金、信用管制及換屋需求，適度調整過度緊縮的政策。

第二，技術面：交易量先回溫，房價尚未全面止跌

從技術面分析，RE-BKD值，建照量、開工量分別與使照量尚未黃金交叉，RE-OBV交易動能未完成提升，RE-MACD交易價短期動能尚未轉正，顯示房價尚未止跌。

房市景氣循環通常是交易量先落底，房價後止跌。當市場交易逐漸恢復，但價格仍處修正階段時，買方反而較容易取得合理成交條件。目前部分區域屋主已逐漸接受市場現實，價格認知差距開始縮小，議價成交機會增加。

第三，供給面：年底建商去化庫存，讓價誘因增加

年底建商面臨年度業績結算、庫存去化與資金調度需求，部分建案可能透過價格優惠、付款條件調整或其他促銷方案加速成交。尤其供給量較大、銷售速度偏慢的區域，買方可能取得更有利的交易條件。

第四，賣方心態：部分屋主資金調度，成屋議價空間擴大

持有成本、貸款壓力、換屋需求與資產配置等因素，可能促使部分屋主提高出售意願。當市場買方仍偏謹慎，急售屋主便可能透過合理讓價促成交易。對資金充足、貸款條件明確的自住買方而言，正是積極尋找合適物件的機會。

第五，資金面：信用管制微調，買方資金條件有望逐漸改善

央行先前已針對部分換屋及建商融資條件進行調整，顯示政策開始兼顧金融穩定與市場正常運作。若選後政策進一步朝精準管理方向調整，有助於降低部分自住與換屋族的資金障礙。不過，買方仍須以銀行實際核貸條件為準，不宜將未來鬆綁預期視為既定事實。

第六，股房輪動面：股市高檔震盪，部分獲利資金可能轉向房市

近年台股受AI產業帶動，累積可觀漲幅，但當股市處於高檔震盪階段，部分投資人可能選擇獲利了結，重新調整資產配置。尤其房市經過一段時間修正，若房價逐漸合理化，加上選後政策環境趨於明朗，可能吸引部分股市獲利資金轉向不動產，特別是自住換屋、高資產族群及優質地段的長期置產需求。

第七，需求面：市場仍處買方優勢，選擇權與議價權兼具

當前房市尚未出現全面搶購或追價現象，買方有較充裕的時間比較地段、產品、價格與付款條件。一旦未來市場信心逐步恢復，部分優質物件的議價空間可能縮小。因此，現階段買方最大的優勢，不只是房價有機會更合理，而是同時擁有較多選擇權與議價權。

李同榮指出，許多購屋者總希望買在房價最低點，卻忽略房價真正落底時，往往交易量已經明顯回升，賣方讓價意願也可能逐漸降低。

真正的購屋甜蜜點，應同時具備三項條件：市場交易逐漸恢復、房價仍有修正空間、買方仍握有議價主導權。

尤其目前房市K型分化明顯，科技產業與就業人口支撐較強、生活機能成熟的區域，和供給過剩、投資需求偏高的區域，價格修正幅度可能大不相同。因此，年底購屋甜蜜點並不代表所有地區都值得進場，而是有實際需求的買方，可以更積極尋找價格合理、條件優良的物件。

李同榮表示，現階段購屋者對未來房市應抱持審慎樂觀態度，因為。交易量逐步回穩、政策調整空間增加，都是正向訊號，但價格修正尚未完全結束，市場也不會全面同步復甦。

對自住購屋族而言，不必因為擔心房價再跌而無限期觀望，也不宜因交易量回溫就急著追價，應以自身財務能力為前提，優先選擇地段、產品及價格合理的物件，並利用年底市場條件爭取最佳成交價格。

全台買賣移轉交易總量季線圖。 資料來源：李同榮提供
全台買賣移轉交易總量季線圖。 資料來源：李同榮提供

李同榮 購屋 買房

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第二戶房貸成數放寬、買賣方價格認知靠攏 專家：第4季量升價盤格局

房市回溫無力 10月六都買賣移轉棟數月減2.1%、年增3.4%

六都10月房市移轉年增3.4％ 買氣築底回穩

房市交易量緩步復甦 六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟 年增3.4%

相關新聞

七大因素逐漸匯集 李同榮：購屋甜蜜點來了！

想買房嗎？房市趨勢專家李同榮今(3)日表示，隨著交易量回升，選舉將落幕，政策不確定性降低，以及年底建商去化庫存，讓價誘因增加，房市正迎來近年難得的「購屋甜蜜期」。

2027經濟關鍵字 投票抽大獎

回顧2026年，美伊衝突震盪能源市場、干擾利率決策，加上美國關稅政策與地緣博弈，持續牽動國際貿易與投資布局，加速全球供應鏈重組。在AI浪潮帶動下，台灣科技產業展現強勁動能，2026年台灣經濟成長率可望挑戰12％，然而在科技產業表現亮眼的同時，台灣亦面臨產業K型分化的挑戰。

創新論壇11/25登場 遠傳總座井琪：打造企業AI新動能

AI趨勢快速發展，從生成式AI（GenAI）進化到AI代理（AI Agent），遠傳電信也持續進化，從「擁有AI」，轉變為「駕馭AI，創造價值」。遠傳總經理井琪形容，如同手握升級版武器（AI工具），將深耕多年的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」戰力倍增。

北科大首屆愛心獎 兩校友獲頒百萬獎金

一位長年捐資助學，一位在危急時刻挺身護人，兩種善行在北科大獲得共同肯定。國立臺北科技大學10月31日建校115年校慶頒發首屆「北科大愛心獎」，由美琪瑪國際董事長嚴隆財、臺中捷運傷人事件中保護乘客的校友許瑞顯獲獎，各獲頒100萬元，表彰回饋社會的行動。

國產車買氣疲弱 車市掛牌數低於預期

車市10月掛牌量昨（2）日出爐，全台單月新車掛牌33,271輛，年減3.6%、月減10.2%，進口車掛牌16,445輛，逆勢年增7.1%，其中豪華車更大幅成長12.7%，顯示中高價位車款買氣明顯優於整體市場。

房市交易量緩步復甦 六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟 年增3.4%

六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟，月減2.1%、年增3.4%，其中台北、新北、桃園及高雄四都交易量均較去年同期成長。累計前十月移轉量達16.9萬棟，年增0.2%，由負轉正，顯示房市略有逐步築底跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。