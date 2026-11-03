七大因素逐漸匯集 李同榮：購屋甜蜜點來了！

想買房嗎？房市趨勢專家李同榮今(3)日表示，隨著交易量回升，選舉將落幕，政策不確定性降低，以及年底建商去化庫存，讓價誘因增加，房市正迎來近年難得的「購屋甜蜜期」。

李同榮表示，今年六都前十月建物買賣移轉棟數累計16.9萬棟，較去年同期微增0.23%，房市在歷經信用緊縮與交易低迷後，交易量逐漸出現回穩訊號。

他表示，交易量轉正不代表房價止跌，但代表市場流動性可能正逐漸改善，目前有七大有利買方因素逐漸匯集，2026年底至2027年初將是這波房市修正以來難得的購屋甜蜜期。

七大因素是：

第一，政策面：選後政治不確定性降低，政策有望回歸經濟基本面

這是年底最值得關注的關鍵因素。地方選舉期間，政府房市政策往往面臨高房價民怨、居住正義與產業景氣的多重壓力，政策調整容易受到選情氛圍牽動。

11月底選舉結束後，選情不確定性可望降低，政府有機會更務實檢視房貸資金、信用管制及換屋需求，適度調整過度緊縮的政策。

第二，技術面：交易量先回溫，房價尚未全面止跌

從技術面分析，RE-BKD值，建照量、開工量分別與使照量尚未黃金交叉，RE-OBV交易動能未完成提升，RE-MACD交易價短期動能尚未轉正，顯示房價尚未止跌。

房市景氣循環通常是交易量先落底，房價後止跌。當市場交易逐漸恢復，但價格仍處修正階段時，買方反而較容易取得合理成交條件。目前部分區域屋主已逐漸接受市場現實，價格認知差距開始縮小，議價成交機會增加。

第三，供給面：年底建商去化庫存，讓價誘因增加

年底建商面臨年度業績結算、庫存去化與資金調度需求，部分建案可能透過價格優惠、付款條件調整或其他促銷方案加速成交。尤其供給量較大、銷售速度偏慢的區域，買方可能取得更有利的交易條件。

第四，賣方心態：部分屋主資金調度，成屋議價空間擴大

持有成本、貸款壓力、換屋需求與資產配置等因素，可能促使部分屋主提高出售意願。當市場買方仍偏謹慎，急售屋主便可能透過合理讓價促成交易。對資金充足、貸款條件明確的自住買方而言，正是積極尋找合適物件的機會。

第五，資金面：信用管制微調，買方資金條件有望逐漸改善

央行先前已針對部分換屋及建商融資條件進行調整，顯示政策開始兼顧金融穩定與市場正常運作。若選後政策進一步朝精準管理方向調整，有助於降低部分自住與換屋族的資金障礙。不過，買方仍須以銀行實際核貸條件為準，不宜將未來鬆綁預期視為既定事實。

第六，股房輪動面：股市高檔震盪，部分獲利資金可能轉向房市

近年台股受AI產業帶動，累積可觀漲幅，但當股市處於高檔震盪階段，部分投資人可能選擇獲利了結，重新調整資產配置。尤其房市經過一段時間修正，若房價逐漸合理化，加上選後政策環境趨於明朗，可能吸引部分股市獲利資金轉向不動產，特別是自住換屋、高資產族群及優質地段的長期置產需求。

第七，需求面：市場仍處買方優勢，選擇權與議價權兼具

當前房市尚未出現全面搶購或追價現象，買方有較充裕的時間比較地段、產品、價格與付款條件。一旦未來市場信心逐步恢復，部分優質物件的議價空間可能縮小。因此，現階段買方最大的優勢，不只是房價有機會更合理，而是同時擁有較多選擇權與議價權。

李同榮指出，許多購屋者總希望買在房價最低點，卻忽略房價真正落底時，往往交易量已經明顯回升，賣方讓價意願也可能逐漸降低。

真正的購屋甜蜜點，應同時具備三項條件：市場交易逐漸恢復、房價仍有修正空間、買方仍握有議價主導權。

尤其目前房市K型分化明顯，科技產業與就業人口支撐較強、生活機能成熟的區域，和供給過剩、投資需求偏高的區域，價格修正幅度可能大不相同。因此，年底購屋甜蜜點並不代表所有地區都值得進場，而是有實際需求的買方，可以更積極尋找價格合理、條件優良的物件。

李同榮表示，現階段購屋者對未來房市應抱持審慎樂觀態度，因為。交易量逐步回穩、政策調整空間增加，都是正向訊號，但價格修正尚未完全結束，市場也不會全面同步復甦。

對自住購屋族而言，不必因為擔心房價再跌而無限期觀望，也不宜因交易量回溫就急著追價，應以自身財務能力為前提，優先選擇地段、產品及價格合理的物件，並利用年底市場條件爭取最佳成交價格。