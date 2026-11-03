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從寓言學管理／模範領導 以身作則

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，母蟹對小蟹說：「你不要橫爬，為什麼不直著走？」小蟹答道：「媽媽，請您親自教我怎樣直走，我將照著你的樣子走。」可母蟹根本不會直走，於是小蟹說她笨。

此故事，提醒主管在教導部屬時，得以身作則地做好模範領導，才足以導正或成為部屬學習的榜樣。

人是社會性動物，也稱為群居動物。為了融入社會，被共居的社群所接納，將設法社會化（Socialization）。所謂社會化，意指人類學習社會規範，並逐漸適應其中的過程。

至於，人是如何學習變成一個社會人呢？

學者愛伯特‧班杜拉（Albert Bandura）曾提出社會學習論（Social Learning Theory），認為人類行為大都經由學習而來，個體自出生就無時無刻地學習他人的行為，最終成為家庭及社會所接受的社會人。而社會學習的方式，主要來自觀察學習與模仿學習。

觀察學習時，學習者以旁觀角度，觀察他人行為，從而獲得學習。男孩學大人抽菸，動作與姿勢一致，即是觀察學習的實例。

模仿學習，則指學習者於社會情境中，選定模仿楷模，進行行為學習。作為楷模的對象，多是群體中具身分或地位者。孔夫子說：「聽其言而觀其行」。意思是，識人最好的方法，不僅要看他說什麼，更要看他做什麼，將言語與行動對照驗證後，才能真正相信此人。

班杜拉的社會學習論與夫子的觀點相似，部屬接受主管指導時，不只聽其言，更會觀其行。言行比較後，若兩者一致，則願意聽從。若說一套、做一套，則光說不練的大道理，只會淪為耳邊風，不會有任何行為改變的效果。

在團隊中，成員觀察與模仿的對象，主要為單位主管與同儕。而同儕亦深受上級主管影響，因此，單位主管還是最關鍵影響源。深知此理後，主管更得謹言慎行，才能督促團隊出現期待的行為。

由於主管得發揮母雞帶小雞的引領效果，而為避免朝令夕改、標準不一，影響形塑行為的成效，因此，得設定一個穩定的參考點，才容易令人信服。故在發布指令前，建議先檢核落實的可行性。

檢核點一：價值觀符合度。由於主管得示範言行，故在頒布命令前，應先檢核該指令是否符合自身的價值準則。若不一致，後續的行動基準，很難遵循及落實。

檢核點二：執行可行性。先確認所頒布標準，主管能否做到。若自己也做不到，等同拿石頭砸自己的腳；如同故事中的母蟹，要求小蟹直走，簡直和自己過不去，才造成難堪局面。

檢核點三：持之以恆難度。堅持規則而不破例，是更大的挑戰。若所定規範容易破例，則後門一開，難以維持規定。而特例亂源若是主管，則兩套標準，更難以服眾。

網路曾流傳一段影片，影片中，成人後頭跟著個孩子。成人亂丟垃圾，孩子也跟著丟；成人咒罵，孩子也跟著罵；大人揮拳威脅，孩子學得維妙維俏。此影片呼應社會學習理論，觀察與模仿，是人類學習並形成社會化行為的主要方式。

主管想在內部建制組織文化，得先設立穩定的觀察與模仿基礎。不僅嚴以待人，更嚴以律己地採行單一標準，並持之以恆地以身作則，才能在上行下效及耳濡目染的效應下，達到建模（Modelling）的目標。

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