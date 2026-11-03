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商業興觀點／永續生態系 串連文創價值鏈

經濟日報／ 銀詠春（商研院國際發展服務中心研究員）

近年台灣原創IP展現多元發展形式，從出版、動畫到沉浸式展覽，文化內容走向商業化與體驗經濟。然而，當愈來愈多IP成功進入市場後，另一個更值得思考的是：為什麼許多文化IP即使完成商業化，仍難以形成可持續經營的產業模式？

問題並非出在單一作品，而是在於產業鏈缺乏持續串聯的能力。長期以來，台灣文創產業多以專案形式運作，從創作、製作、策展到行銷，每一階段往往各自完成，缺乏長期協作與價值延續機制。展覽結束、活動落幕，IP的經濟價值也隨之中斷，使文化內容難以形成穩定收益，更不易吸引長期投資。

文化IP若要真正形成產業，須建立一條能夠持續運作的價值鏈。從創意發想、內容製作、策展執行、科技應用，到票務系統、品牌行銷、商品開發、授權合作及後續市場經營，每一個環節都影響IP最終能否持續創造價值。真正具有競爭力的文化IP，不在於單一環節表現突出，而在於各環節能否有效串聯，形成可持續運作的產業鏈與商業模式。

目前台灣文創產業最大的挑戰並非缺乏創新，而是產業鏈之間仍存在明顯的斷裂。許多展覽或文化活動雖然成功吸引人潮，也累積良好的口碑，但從內容創作、展覽執行到授權經營、品牌延伸及市場拓展，各環節缺乏長期串接機制。不同專業團隊多以單一專案合作，每次都須重新組織人力、建立流程，導致經驗難以累積、資源無法共享，缺乏共生的價值觀與管理系統，也就提高了每一次的營運成本。

從企業經營的角度來看，真正具有競爭力的文化產業，其內容創作者、策展團隊、科技公司、品牌、通路平台、投資者及政府部門，各自扮演不同角色，也共同參與文化價值的創造與市場轉化。唯有建立穩定的協作架構與分工機制，才能降低跨域合作成本，提升資源配置效率，並讓文化內容持續產生新的商業價值。

因此，文創產業真正需要經營的，是支撐IP持續發展的文化產業生態系。當創作、科技、品牌、通路及市場形成穩定連結，IP便不只是一次性的作品，而能成為可持續經營的文化資產。如此一來，文化內容便能從單一專案逐步累積為具有規模效益的產業能量，進一步提升投資誘因與市場競爭力。

台灣文創產業的下一步，不只是創造更多原創IP，而是建立一套能夠持續孕育IP、整合資源並放大價值的產業機制。唯有當內容創作、科技應用、品牌經營、通路布局及授權合作形成完整且可持續的生態系，文化創意才能真正從一次性的專案經濟，發展為具有長期競爭力的產業。而當這套產業生態逐步成熟後，下一個更大的課題便是如何建立具有國際辨識度的品牌定位，讓台灣原創IP從在地市場走向全球市場，實現文化輸出與產業升級。

永續 文創 生態

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